Справку о трудовой деятельности можно будет получать в МФЦ

Сведения о своей трудовой деятельности можно будет получать в центрах по предоставлению госуслуг. До сих пор за этой информацией приходилось обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список государственных услуг, предоставляемых по принципу "единого" окна во многофункциональных центрах. Туда можно обращаться за сведениями о трудовом стаже, которые хранятся на индивидуальном лицевом счете в ПФР.

Информация будет предоставляться по экстерриториальному принципу - получить ее можно в любом отделении Пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.