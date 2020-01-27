Студенты смогут менять программу после второго курса

Парламентарии обсудят возможность выбора новой программы обучения для студентов после второго курса. Напомним, о необходимости такого варианта в образовательной траектории студентов говорил президент Владимир Путин. Не исключено, что пилотный проект, стартует в нескольких регионах совсем скоро - в 2021 году.

По задумке, студент не только сможет "менять курс" после второго года обучения, но и уточнить его после окончания бакалавриата. Кстати, похожая система используется в лучших университетах Европы, США, Китая и Японии.

В России есть несколько вузов, которые по своей инициативе уже опробовали подобный вариант учебной программы. Так, в Высшей школе экономики, действует система Major (основная программа) и Minor (альтернативный дополнительный курс).

- Вышка в 2014 году перешла на новый образовательный стандарт бакалавриата, который предусматривает выбор так называемого майнора (Minor) - дополнительного профиля к основному ядру образовательной программы для изучения на втором и третьем курсах, - рассказала директор по основным образовательным программам ВШЭ Анна Коровко. - Майнор выбирает каждый студент всех образовательных программ. Главное ограничение - "вектор" майнора не должен совпадать с основным направлением подготовки студента. Например, будущий экономист может выбрать альтернативную программу по философии или физике, будущий дизайнер - по истории или экономике.

В 2020 году в московском кампусе Вышки студентам предложат 69 майноров самых разных направленностей. Кстати, у отличников шансов попасть на выбранную программу больше: при записи учитывается успеваемость в основном "ядре".

По словам Анны Коровко, уже были случаи, когда студенты после посещения курсов майнора меняли свое основное направление подготовки и переводились на другую программу. Или осознанно выбирали программы магистратуры, опираясь на полученный альтернативный опыт при изучении майнора.

Пятерка лидеров среди дополнительных программ - курсы в области анализа данных, медиапроизводства, психологии, менеджмента и права.

Кроме альтернативных курсов, с 2019 года в ВШЭ действуют правила, по которым можно, не отчисляясь со своей первой программы, начать параллельное изучение другой.

- Мы считаем, что образовательный трек, при котором наиболее способные студенты смогут осваивать несколько направлений подготовки и получать несколько квалификаций, будет интересен и студентам, и их родителям, - сказала Анна Коровко. - На внедрение такой системы нам понадобилось полтора года, начиная от момента разработки новой концепции до запуска первой записи студентов.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"