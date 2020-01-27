Татьяна Голикова: Минобрнауки и РАН должны отказаться от конкуренции

Вице-премьер Татьяна Голикова представила нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу ведомства.

- Валерий Николаевич вам хорошо знаком, совсем недавно он был ректором Тюменского госуниверситета, участника Проекта 5-100, а также депутатом, - сообщила Голикова. - Он разбирается не только в вопросах высшего образования, но и теме развития регионов в целом.

Татьяна Голикова призвала руководство Минобрнауки и Российской академии наук не конкурировать, а работать в тандеме.

- Здесь не может быть конкуренции, что важнее - высшее образование или наука. Мы работаем в абсолютном тандеме, и взаимосвязь, которая складывается между высшим образованием и наукой, должна развиваться, - отметила она.

В центре внимания нового министра, по словам Голиковой, сейчас вопрос распределения контрольных цифр приема, в частности, увеличение количества бюджетных мест в регионах. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем совместном заседании президиума госсовета и совета по науке.

- Нужно, чтобы наши молодые люди имели возможность учиться там, где они родились, и там же устроиться на работу. Это важная тема, связанная с пространственным развитием регионов, - подчеркнула вице-премьер.

Валерий Фальков, в свою очередь, заявил, что министерство должно стать более открытым и активно сотрудничать с подведомственными вузами и научными организациями.

- На данном этапе всем надо сконцентрироваться и стать более открытыми для академических институтов, для вузов, рассматривать их как партнеров, - обратился он к коллегам. - Мы должны слышать и слушать всех. В разных форматах и на разных площадках.

Также новый министр пообещал сохранить преемственность: "Безусловно, "тонкая настройка" будет. Но главное - мы должны обеспечить решение тех задач, которые обозначены главой государства и правительством".

Татьяна Голикова поблагодарила за работу экс-министра Михаила Котюкова.

- Был сложный период: большое министерство разделилось на две части. История сложная, но я считаю, что мы очень достойно из нее вышли. И, самое главное, смогли запустить ту часть нацпроекта "Образование", которая относится к высшей школе, и нацпроект "Наука", - сказала она.