Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии

Террористы атаковали несколько морских нефтяных объектов в сирийском портовом городе Банияс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

По его данным, террористы заложили взрывные устройства под водой, а затем подорвали их. Власти направили технических экспертов, чтобы оценить нанесенный ущерб и устранить неполадки. Также министерством были разработаны альтернативные пути для обеспечения работ по переработке сырой нефти.

Напомним, в марте 2019 года атака террористов привела к разливу нефти и выводу ряда объектов из эксплуатации.