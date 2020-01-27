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27.01.2020 23:00
Рубрика: Общество

Семья согревает

Чем ближе к северу, тем выше рождаемость
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8070)
В 14 регионах России естественный прирост населения обогнал миграционный.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова, проанализировав предварительные данные Росстата о численности населения России на 1 января 2020 года и в целом за 2019 год. По ее словам, превышение естественного прироста над миграционным наблюдалось в республиках Северного Кавказа, а также на севере - в Якутии, Тыве, Бурятии, на Алтае, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

Росстат: Численность населения России снижается два года подряд

В целом, по предварительным данным, россиян за прошлый год стало меньше на 35,6 тысячи человек. "Связано это, прежде всего, с продолжающимся падением рождаемости, - отмечает эксперт. - В детородный возраст вошло малочисленное поколение 90-х годов". А в Росстате добавляют, что ежегодное снижение числа родившихся составляет 45 тысяч человек. "Миграционный прирост в 2019 году компенсировал естественную убыль примерно на 90 процентов, однако ожидается, что она будет нарастать", - говорят в Росстате.

Так, естественная убыль населения отмечена во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. Миграционный прирост населения смог перекрыть естественную убыль населения в 4 округах - Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском. И за год в них был отмечен общий прирост населения. В трех федеральных округах - Приволжском, Сибирском и Дальневосточном - наблюдалась как естественная убыль населения, так и миграционная.

По общему приросту населения, несомненно, лидирует Москва и Московская область - 88 и 77 тысяч человек, по естественному приросту - республики Дагестан и Чеченская - 31 и 22 тысячи человек.

По общему приросту населения в лидерах Москва и Московская область, а также северо-кавказские республики

Интересно, что Чукотский автономный округ показал за год самые высокие демографические результаты - общий прирост населения вырос за год на 21 процент, миграционный - на 19 процентов и только естественный всего на 1,5 процента. За счет приезжих прирастают 13 регионов, среди которых Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ставропольский край, г. Севастополь, Новосибирская область, Республика Татарстан, Томская область, Республика Крым, Белгородская область

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