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27.01.2020 14:03
Рубрика: В мире

В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета

Текст: Юрий Когалов

В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли появившуюся ранее в местных СМИ информацию о крушении самолета на востоке Афганистана. Об этом сообщается на странице перевозчика в социальной сети Facebook.

"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Все рейсы выполняются без происшествий", - отметили в компании.

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Вместе с тем в афганских СМИ продолжают появляться сообщения о крушении. Так, агентство ariananews.af пишет, что речь идет о рейсе из Герата в Дели, на борту которого находились 110 человек.

Отмечается, что лайнер упал в отделенном районе, контролируемом талибами. При этом СМИ ссылаются на представителя губернатора провинции Газни Арифа Нури и представителя МВД Насрата Рахими.

В мире Ближний Восток Афганистан Авиакатастрофы

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