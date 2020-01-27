В ЕР рекомендовали исключить из партии главу Самарского бюро МСЭ

Руководитель самарского бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Дмитрий Драч может лишиться партбилета "Единой России". Партийная комиссия по этике рекомендовала региональному отделению рассмотреть данный вопрос.

Также будет направлено обращение министру труда и социальной защиты о соответствии Драча занимаемой должности, сообщила пресс-служба партии. А генпрокурору будет направлен запрос о проверке законности решения о прекращении уголовного дела в его отношении.

Вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии по причине того, что Драч допустил умаляющее человеческое достоинство заявление, которое дискредитировало как органы власти, так и в целом "Единую Россию", рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Ранее в своем аккаунте в социальной сети Дмитрий Драч предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности.

- Это вопиющий случай. Когда руководитель такого уровня позволяет себе такие высказывания, он повышает негативное восприятие власти, - подчеркнул Хинштейн, которого цитирует сайт "ЕР".

Он отметил острый социальный характер темы, ведь в стране более 8 млн инвалидов, 1,7 млн ежегодно меняют средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия.

Хинштейн назвал складывающуюся ситуацию "наглядным примером чиновничьего безразличия и хамства от должностного лица", а также напомнил, что еще год назад Дмитрий Драч находился под арестом по обвинению в хищении 238 миллионов рублей из федерального бюджета.