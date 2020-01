Очередная 62-я церемония вручения музыкальной премии Grammy-2020 по традиции состоялась в "Стейпл-Центре" Лос-Анджелеса. Никогда еще накануне ее не случалось столько скандалов.

Вначале от должности отстранили главу присуждающей Grammy Национальной академии искусства и техники грамзаписи США Дебору Дуган, которая затем публично рассказала, что в организации царят подтасовывание списков претендентов на победу и сексуальное насилие в отношении номинантов (все эти факты еще предстоит проверить). А ударник Aerosmith Джоуи Крамер подал в суд на родную группу, уволившую его. Бывшие коллеги жаловались, что "в его игре мало энергии". Суд он с треском проиграл. Набедокурила и Тейлор Свифт, захотевшая выйти на сцену под феминистический гимн о гендерном неравенстве - Man. Ей это запретили, и она вообще отказалась от участия.

Поэтому накануне Grammy-2020 ее организаторам пришлось выпускать заявление с просьбой "сосредоточить внимание на артистах, которые получили номинации и заслуживают того, и не доверять необоснованным нападкам на Академию". Впервые за всю историю Grammy! Но еще большее несчастье случилось за несколько часов до начала церемонии - на вертолете разбился Коби Брайант, которого очень любили в Лос-Анджелесе как бывшего баскетболиста местных "Лейкерс". Словом, атмосфера в зале была нервная и встревоженная, сгладить которую могла только хорошая музыка.

Да и программу в последний момент пришлось менять - началась она с минуты молчания в память о Брайанте, выдающемся игроке (в одном из матчей он набрал рекордные 63 очка) и хорошем человеке, отце четырех детей (одна из его дочерей тоже была в том врезавшемся в гору вертолете). А потом в его память спели ведущая церемонии - певица, пианистка Алиша Киз и рэперша Lizzo. А позднее состоялся и трибьют-концерт, где выступили даже те, кто изначально не собирался, в частности Джон Ледженд.

Прибыли в "Стейпл-Центр" и все основные претенденты на победу. В этом году золотые граммофончики вручались в 84 номинациях. На восемь из них претендовала та самая Lizzo - громкая, декларативная, на взгляд многих, излишне вульгарная и манерная. Ее сложно не заметить благодаря весу под 100 килограмм, стремлению позировать в купальниках, даже если обстановка к тому не располагает, и появлениям на сцене в компании танцовщиц с такой же комплекцией. Лиззо бурно соединила в своих треках рэп, R&B, поп-музыку и зычные тексты "на грани фола". Но шоу нарочитых эффектов и stand up гегов в ее программах, кажется, все-таки больше, чем музыки…

По шесть номинаций было у рэпера Lil Nas и нового кумира подростков и искушенных меломанов постарше - Билли Айлиш. Резкая, бесшабашная, знающая толк и в мрачноватых, ритмичных, отчаянных исповедальных R&B треках, и в лирике (на концерте в Москве она спела балладу под аккомпанемент акустической гитары), и в стиле эмо-поп. Наверняка даже рокеру Роберту Смиту из группы Cure понравилось бы. Может, Билли и есть его инкарнация, только уже в новых ритмах, сэмплах и электронных тембрах…

Между ними и развернулась основная борьба. Справедливо, что выиграла Билли Айлиш. Не только благодаря ершистым, неприкаянным и качественным песням, но и тому, что из всех претендентов - она самая настоящая, живая, непосредственная, не сконструированная коммерчески мыслящими продюсерами. И если другие звезды, радуясь полученным гигантским гонорарам, обычно думают, во что вложить деньги и какую линию одежды, драгоценностей теперь создать, то Билли дико переживала о том, что из-за гастролей потеряла многих друзей. Впала из-за этого в лютую депрессию. Хорошо, что подоспела отвлекающая пора готовиться к церемонии "Грэмми".

Вот и получать свои пять наград в номинациях: "Альбом года", "Лучший поп-альбом" (обе за диск When We All Fall Asleep, Where Do You Go?), "Запись года", "Песня года" (обе за песню Bad Guy, которой Билли завершала и московский концерт) и "Лучший новый артист" (Билли Айлиш фанаты в России нежно зовут Беляшиком) - вышла очень естественно - смущаясь и стесняясь. Другие-то спешат к микрофону, как правило, торжественно улыбаясь, бодро шпарят приветствия, стараясь не забыть ни продюсеров, ни спонсоров. А она будто пряталась за старшего брата Финнеас О" Коннелла, тоже, кстати, получившего две статуэтки (как "лучший продюсер года" и за "лучшую звукорежиссуру в неклассической категории"). Не скрывала навернувшихся слез, не знала, что и когда говорить, будто даже хотела сбежать, и хорошо, что брат фактически подтолкнул ее к микрофону, и они начали говорить почти одновременно. Зато потом Билли искренне обнималась в зале с теми, кто ее по-настоящему любит и ценит. Не со спонсорами…

Три статуэтки получила Лиззо, но уже во второстепенных номинациях: "Лучший современный urban альбом" (то бишь "городской альбом" в отличие от альбома "в стиле кантри") - за диск Cuz I Love You, "Лучшее традиционное R&B исполнение" (песня Jerome) и "Лучшее сольное поп-исполнение" (песня Truth Hurts).