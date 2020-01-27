В МГУ оценили ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением нового вида коронавируса не внушает тревоги, его контагиозность (эффективность заражения) оказалась ниже, чем у кори и гриппа. Об этом "РГ" рассказала заведующий кафедрой вирусологии МГУ, доктор биологических наук Ольга Карпова.

"Коронавирусы не в первый раз будоражат общественность, - напомнила Ольга Карпова. - Первая нашумевшая история относится к 2002-2003 годам, когда появились новости об эпидемии атипичной пневмонии. Она была вызвана коронавирусом SARS-CoV. По официальным данным, заразились 8 437 человек, 819 из них умерло. Всемирная организация здравоохранения была обеспокоена этой ситуацией, которая грозила эпидемией. Однако этого не произошло, и последний случай заражения SARS-CoV фиксировался в 2004 году".

Вторая волна тревожных новостей, продолжает собеседник "РГ", была в 2012 году, когда распространился еще один тип коронавируса Middle East respiratory syndrome, MERS. Резервуаром, как и в случае с SARS, служили летучие мыши, но при этом вирус активно передавался через верблюдов. "Однако быстро предпринятые противоэпидемические меры позволили остановить эпидемию", - отметила Ольга Карпова.

По ее мнению, самое главное на этом этапе - достоверно выяснить, передается ли вирус от человека к человеку. Пока мы можем судить об этом, поскольку есть случаи заражения медработников, контактировавших с больными. Но нет уверенности в том, что врачи не заразились другим путем.

"В любом случае поводов для тревоги не видно, - говорит Ольга Карпова. - Судя по официальной статистике, контагиозность (эффективность заражения - ред.) нового коронавируса не так высока, как, скажем, у кори или гриппа. В противном случае мы бы уже сейчас говорили о десятках тысяч заболевших. Поэтому во многом слухи о серьезной опасности вируса на данный момент преувеличены".