В Москве открылись XXVIII международные Рождественские чтения

В Государственном Кремлевском дворце открылись XXVIII международные Рождественские образовательные чтения. С учетом региональных Рождественских чтений участниками XXVIII форума стали 184 епархии Русской православной церкви из 12 стран. В этом году чтения приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Потомки солдат Красной армии, освободивших мир от фашизма, несут ответственность за сохранение исторической памяти, - заявил на церемонии открытия XXVIII Рождественских чтений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Все больше появляется неправды о Второй мировой войне, все чаще звучат призывы пересмотреть значение подвига нашего народа и роль нашей страны, поэтому на нас, потомках и преемниках победителей, лежит огромная ответственность сохранить и передать грядущим поколениям правду о тех событиях.

Об этом же в телеграмме к форуму попросил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что историческая правда скрепляет общество и помогает разным поколениям ощущать себя единой нацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии, признал, что чтения как общественное явление "закрепились в качестве авторитетной площадки открытого обмена мнениями". Он заметил, что дискуссия о Великой Победе важна, так как "инициативы и рекомендации чтений дают импульс в упрочение общегражданского, межнационального и межконфессионального мира".

Параллельно с открытием Рождественских чтений в издательском совете Московского патриархата прошла видеоконференция "Современная русская литература о Великой Отечественной войне". Ее тема - проблема исторической памяти о Победе и формирование культуры исторической памяти у молодежи. Авторы дискуссии предлагают новые повороты темы - как современная литература о войне противостоит фальсификации истории и как она отражает участие российских воинов в современных миротворческих операциях.

Следующая площадка чтений - Совет Федерации, где проходят Рождественские парламентские встречи. Возглавили их работу председатель СФ Валентина Матвиенко и Патриарх Кирилл. Также в Москве на трех площадках - в храме Христа Спасителя, Государственном Кремлевском дворце и музее Победы на Поклонной горе - открылась выставка "Красота Божьего мира. Великая Победа: наследие и наследники". На ней представлены лучшие работы детей - победителей XV международного детского конкурса "Красота Божьего мира". В нем приняли участие 3115 работ из России, Молдавии, Украины, Белоруссии, Кипра и Аргентины.

- Достойным произведениям современной культуры нужна информационная поддержка, - считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Они вносят вклад в сохранение национальной исторической памяти. Искусство оказывает влияние на мировосприятие людей любого возраста, поэтому так важно, чтобы воздействие было созидательным, а не разрушительным.

XXVIII международные Рождественские образовательные чтения продлятся более чем на 10 площадках Москвы до 29 января.

Справка "РГ"

Первые Рождественские чтения состоялись в Москве в 1993 году.