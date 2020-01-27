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27.01.2020 19:53
Рубрика: В мире

В немецком детсаду запретили карнавал

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Отныне никаких переодеваний в ковбоев, пиратов, принцесс или "вождей краснокожих" - в детском саду немецкого города Эрфурт (земля Тюрингия) запретили костюмированные утренники. Ранее на столь же радикальный шаг пошло руководство дошкольного учреждения в Гамбурге. Якобы малышам "навязывают стереотипы, способные их травмировать".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Как передает портал bild.de, всем родителям пришла рассылка, строго-настрого предписывающая не наряжать чад на предстоящие в феврале праздники карнавальной недели (аналог нашей Масленицы). "Для ребенка подобные действа становятся поводом перевоплотиться в кого-то другого, кого он считает героем или примером для подражания. Эти стереотипы ограничивают восприятие всей сложности мира, могут причинить боль или послужить источником унижения", - говорится в письме. Если же кто-то все же приведет своего ребенка в костюме, наряд придется сдать в шкафчик. Впрочем, большинство родителей не оценило новое слово в педагогике. Соцсети бурлят жалобами, что детей лишают детства. Как пишет одна из мам, ее сынишка целый год представлял, как сыграет пирата, а теперь его мечты потерпели крах. По мнению СМИ, администрация детсада боится повторения негативной реакции прошлого года, которую вызвал "индейский праздник" с масками и перьями. Тогда организаторов обвинили в "расизме".

Ранее "РГ" писала, что в немецком городе Фульда (земля Гессен) устроителям местного карнавала запретили допускать к шествию ряженых в образе "негра с юга". По традиции актер раскрашивал лицо ваксой, надевал костяные бусы и заворачивался в леопардовую шкуру. Однако теперь все "расистские" и "колониальные" реквизиты полностью исключены. По той же причине под град критики попал аптечный бренд "У мавра", широко распространенный по всей Германии. Он восходит к тем временам, когда в Европе ценились снадобья с Востока. Никакой другой подоплеки в названии нет, настаивают владельцы.

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