В рабочую группу поступило более ста инициатив по изменению Конституции РФ

Граждане, региональные власти, общественные организации по всей стране активно подключаются к обсуждению предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию России. В рабочую группу по подготовке изменений в текст Основного Закона поступило более сотни различных инициатив. В том числе предлагается закрепить в преамбуле статус России как страны - победительницы во Второй мировой войне.

"Растет не только интенсивность работы группы, но и расширяется география мест, где проходит обсуждение поправок в Конституцию", - сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева на заседании в понедельник. "Нам удалось очень удачно развернуть эту работу и обсуждение конкретных инициатив с коллективами, с людьми на местах, подключились представители законодательных собраний в регионах. Все это говорит о том, что у нас расширяется возможность для получения новых предложений, для их изучения и возможного включения в текст поправок в Конституцию, о которых мы в ближайшее время должны доложить президенту", - добавила она.

В преамбуле Конституции предложили закрепить статус России как страны - победительницы во Второй мировой войне

По словам другого сопредседателя - Павла Крашенинникова, - всего поступило более ста предложений, 17 из них оформлены как поправки. Он уточнил, что две поправки касаются изменения преамбулы Основного Закона, три - социальных гарантий. Кроме того, есть предложения по статусу Совета безопасности, по уточнению статуса Госсовета, по изменению порядка избрания Госдумы. Кстати, закон о Госсовете может стать федеральным конституционным, а не просто федеральным, добавил Крашенинников. По его словам, на рабочей группе звучали предложения повысить статус этого документа.

Немалая часть группы побывала в регионах, где также идет дискуссия по Конституции. Члены рабочей группы - председатель Нарoдного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов и председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик - выступили "с предложением о возможности размещения государственных органов не только в столице", сказала Хабриева. "На удивление эта тема тоже оказалась интересна общественности, приводятся аргументы в эту пользу, и я предлагаю не забыть об этом, на следующем заседании рабочей группы обсудить", - добавила она.

Помимо собственно поправок в Конституцию обсуждался вопрос о порядке вступления изменений в силу. "От некоторых наших коллег сегодня мы услышали в дискуссии: как же так - президент подпишет, а потом еще будет общероссийское голосование. Именно на это и рассчитано, что президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные положения сразу вступают в силу", - сказал журналистам Павел Крашенинников.

Он напомнил, что президентский законопроект состоит из двух частей. Первая касается "тела" Конституции, в этой части содержатся 22 поправки, предложенные главой государства. Вторая статья посвящена процедуре всероссийского голосования и переходным положениям.

Для того чтобы поправки вступили в силу, потребуется их одобрение на всероссийском голосовании. "У нас в статье 3 Конституции прямо говорится, что источником власти и суверенитета является народ Российской Федерации, именно в соответствии с этой статьей вырабатывается такая процедура", - подчеркнул сопредседатель рабочей группы.

Кто будет проводить голосование, пока не решено. "Мы ведем переговоры, чтобы это была Центральная избирательная комиссия", - добавил Крашенинников. В процессе обсуждения также сроки голосования и порядок его информационного сопровождения.

Существенную часть заседания участники рабочей группы посвятили поправкам, так или иначе затрагивающим внешнюю политику России. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что предложенные главой государства уточнения в статью 79 не противоречат ни международному законодательству, ни правоприменительной практике.

Напомним, речь идет о следующей поправке: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ". "Формулировка предельно четкая, тем не менее "есть большое количество спекуляций о том, что Россия пошла каким-то своим особым путем", - отметил Косачев.

Сенатор напомнил, что несколько лет назад Германия на таком же основании отказалась убирать христианскую символику из государственных школ, несмотря на решение ЕСПЧ. Власти республики заявили, что такое толкование Европейской конвенции по правам человека противоречит Основному закону страны и решение суда не может быть исполнено.

Еще одно дополнение предложено внести в преамбулу Конституции РФ. "Я бы отметил в той или иной форме нашу Победу во Второй мировой войне, статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование - и внутреннее, и международное", - считает сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что статус постоянного члена Совбеза ООН с правом вето наша страна получила именно как победитель во Второй мировой войне.

Это необходимо отметить в Конституции, особенно с учетом стремления ряда европейских государств переписать историю военных лет, пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом, навязать ему ответственность за разжигание войны, уверен парламентарий.

А паралимпиец Сергей Бурлаков предложил убрать из Основного Закона правило, согласно которому палаты Федерального Собрания на совместном заседании заслушивают выступления глав иностранных государств. По его мнению, прошло то время, когда Россия зависела от мнения других стран, и не стоит отрывать парламентариев от дел ради выступлений иностранных политиков. С ним согласен сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Он назвал существующую норму странной и предложил подумать над этим вопросом.

Сопредседатели рабочей группы заверили, что ни одна конструктивная идея, высказанная в ходе обсуждения поправок в Конституцию, не пропадет. "Мы посчитали, что нужно воспользоваться этим открытым каналом взаимодействия власти с населением и обобщить все эти предложения. И по завершении нашей работы направить в органы, которые уполномочены принимать решения: палата Федерального Собрания, правительство РФ, администрация президента", - заявила Талия Хабриева.