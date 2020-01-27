В РФ организуют бесплатное горячее питание для младших классов

Президент Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для учащихся начальной школы. Также следует предусмотреть господдержку на эти цели.

Сделать это предстоит правительству совместно с региональными властями при участии органов местного самоуправления. Доклад глава государства ждет до сентября. Далее - раз в полгода.

Также Владимир Путин поручил создать в школах необходимую инфраструктуру, в том числе соответствующие оборудование, и организовать снабжение качественными продуктами.