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Не позднее 1 февраля все российские школы должны открыть запись в первый класс. Где-то, по решению местных властей, она уже началась. Но в основном семьи будущих первоклашек, что называется, на низком старте и еще только готовятся бороться за заветное место в хорошей школе. У кого и какие есть льготы? Выдержат ли порталы госуслуг наплыв родителей? Когда закончатся "первоклассные" махинации с пропиской? Число первоклашек бьет все рекорды и растет в среднем на 100 тысяч в год. В 2019-м за парты сели 1,9 миллиона малышей, а прогноз на 2020-й - уже больше двух миллионов. Если не считать Москву и Санкт-Петербург, то лидером остается Краснодар, где в одной из школ вынуждены были открыть сразу 24 первых класса - от "А" до "Ш".
Большая конкуренция идет за места в "солидных" школах, где готовят стобалльников по ЕГЭ. Фото: Сергей Михеев/РГ Большая конкуренция идет за места в "солидных" школах, где готовят стобалльников по ЕГЭ. Фото: Сергей Михеев/РГ
Большая конкуренция идет за места в "солидных" школах, где готовят стобалльников по ЕГЭ. Фото: Сергей Михеев/РГ

Чтобы избежать огромных очередей, многие образовательные организации Краснодара уже сейчас организовали предварительную запись - на сайтах или по телефону. В назначенное время родители могут спокойно прийти и подать все документы о зачислении.

- Сложно спрогнозировать, сколько детей впервые сядет за парты. Каждый год у нас наблюдается прирост - в среднем на 1,5 тысячи ребят. И в этот раз, возможно, будет также, - отмечает начальник отдела общего образования администрации Краснодара Татьяна Петрова. В 2020 году в кубанских школах ждут свыше 76 тысяч первоклашек.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Кстати, еще один алфавитный рекорд среди первых классов побит в Екатеринбурге: есть классы от "А" до "Х" включительно. Здесь уже в третий раз за последние пять лет вынуждены были скорректировать правила записи первоклассников. Суть: город "нарезали" на участки и каждому назначили свою стартовую дату. Это понадобилось, чтобы снизить нагрузку на портал Госуслуг.

Так, в прошлом году из-за технического сбоя страшный скандал вспыхнул в одном из густо населенных новых районов: те, кто первыми подали заявление через сайт, оказались в конце очереди. После расследования очередность вовсе отменили и стали записывать всех, кто подал заявления. В результате в школе, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, под первые классы пришлось переоборудовать даже актовый зал и учительскую.

Клик на скорость

В Новосибирске электронная запись стартует ровно в 00.00 первого февраля. Как признаются сами родители, ситуация с местами в школах остается напряженной, многие дети учатся в две и даже в три смены.

- Сейчас у нас тринадцать первых классов, это 434 ребенка. Плюс одиннадцать вторых, двенадцать третьих и десять четвертых классов. При этом в первую смену может войти всего шестнадцать, - подчеркивает директор школы № 211 Сергей Васильев. - Обещают, что с 1 сентября на территории микрорайона заработает новая школа. Отчасти это снизит нагрузку на нас, но в то же время здесь возводятся новые многоэтажки, число жителей растет.

Папы и мамы приезжают к воротам одной из хабаровских гимназий еще ночью, жгут костры, ведут письменную очередь

Хотя школы и переполнены, чиновники успокаивают: по месту жительства примут всех, обязаны. Вот только насчет второй смены - не взыщите. За прошедший год в регионе построено шесть школ, что дало прибавку почти в 4,5 тысячи мест. Но от второй смены Новосибирск это не избавит. И это только одна проблема.

- Мы надеемся отдать ребенка в инженерный лицей НГТУ, где несколько лет назад открыли и начальные классы, - рассказал один из отцов. - Но там набирают всего два первых класса по 25 человек. А на предшкольные курсы с нами ходило 107 ребятишек. Всем желающим мест не хватит точно.

Прописка без приписки

Каждый год повторяется еще одна история: сотни семей делают фиктивную прописку ради своего первоклашки. И все чаще такие махинации заканчиваются плохо. Например, уже были случаи привлечения родителей к ответственности за покупку штампа. А несколько детей из-за липовой прописки пришлось отчислить. Причем в Новосибирске поводом для проверки одного престижного лицея стала жалоба как раз семьи, которая живет не просто рядом - образно говоря, окна в окна. Однако ребенку отказали в приеме из-за отсутствия мест. Зато позже прокуратура обнаружила в списках полтора десятка "не местных" первоклассников.

Фото: Александр Рюмин/ ИТАР-ТАСС
До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору

Большая конкуренция идет за солидные учебные заведения, в которых, по статистике, каждый год появляются стобалльники по ЕГЭ. Скажем, в Хабаровске желание попасть в третью или пятую гимназии настолько велико, что папы и мамы приезжают к воротам еще ночью, жгут костры, ведут письменную очередь. Пару лет назад отчаявшиеся родители устраивали драки прямо в коридорах школы. Поэтому в 2020 году здесь впервые развели электронную и живую очереди. Так, на портале госуслуг 26 января можно было записаться еще ночью, а в самих школах запись стартовала только утром.

В Краевом центре образования, куда стремятся попасть из всех районов города, через минуту после начала регистрации на сайте на 100 мест подали 130 заявлений. И руководство буквально по секундам высчитывало, кто и когда его подал.

По семейной льготе

При записи в первый класс появилось важное изменение: преимущество получили те дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе. Такой законопроект в прошлом году приняла Госдума. Как это реализовано на практике?

Например, в красноярских школах просят принести свидетельства о рождении братьев и сестер. А также документы, подтверждающие, что дети живут вместе, в одной семье. В этом случае прописка на закрепленной за школой территории не обязательна.

В Санкт-Петербурге решили сделать еще проще, а именно: зачислять льготников еще с декабря. По оценкам комитета по образованию, в этом году льготная запись затронула 20 процентов от всех первоклассников. Документы подали 16 504 человека, из них 9,5 тысячи ребят уже зачислены. Вторая волна - для всех - стартовала в городе на Неве 20 января. Причем в учебных заведениях заявления не принимают: только через сайт Госуслуг или МФЦ.

Кстати, в этом году в школу пойдут примерно 62 тысячи маленьких питерцев - на три тысячи больше, чем в прошлом.

Что нужно знать родителям

В первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. И не позже 8 лет. По заявлению родителей школа может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте.

Прием заявлений в первый класс продлится до 30 июня.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест. Но не позднее 5 сентября.

Зачислить малыша в первый класс должны в течение 7 дней после приема документов.

В первую очередь принимают тех, кто проживает на закрепленной за школой территории. А также братьев и сестер детей, которые уже учатся в этой школе.

Для тех, кто проживает не близко, но все равно хотел бы отдать ребенка в конкретную школу (и места в ней еще остались), прием продолжается с 1 июля вплоть до начала учебного года. До фактического заполнения мест.

Администрация школы может отказать в приеме детей, проживающих на закрепленной территории, только по причине отсутствия свободных мест. Если это произошло, сразу обращайтесь в органы местного самоуправления. Там предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и помогут решить вопрос с устройством.

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