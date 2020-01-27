В России разработают план по профилактике коронавируса

Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день не выявлено, подчеркнуто в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
В нем приняли участие вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
В ходе встречи обсуждались меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции. Мишустин поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных ведомств. Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.