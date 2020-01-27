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27.01.2020 19:18
Рубрика: Власть

В России разработают план по профилактике коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин
Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день не выявлено, подчеркнуто в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Как отреагировали финансовые рынки на распространение коронавируса

В нем приняли участие вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

В ходе встречи обсуждались меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции. Мишустин поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных ведомств. Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Анна Попова поручила регионам принять меры по профилактике коронавируса
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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