Интерес к бриллиантам в России снижается, на рынок пришел более экономный и рациональный потребитель, который все меньше смотрит на дорогие изделия с бриллиантами и все чаще выбирает синтетические камни.

Синтетику отличить от натуральных камней на глаз невозможно. Это позволяет мошенникам "подмешивать" синтетические бриллианты к природным и продавать их по завышенной цене. Фото: REUTERS

Сегодня у потребителя много "заменителей" статусных вещей - бриллиантовые серьги и норковую шубу заменили телефоны, сумки и другие аксессуары. Молодые люди ценят эмоции - они с большей готовностью потратят миллион рублей на путешествие, чем на дорогое украшение.

Покупатель ювелирных изделий с бриллиантами постепенно стареет. "Сейчас это человек среднего возраста, от 40 до 60 лет, с доходом выше среднего. Как правило, это человек, хорошо разбирающийся в том, что такое бриллианты, и он хочет иметь украшения гарантированного качества", - отмечает Дмитрий Кунцев, генеральный директор компании "Смоленские бриллианты". Молодежь, по его словам, мало интересуется бриллиантовой продукцией - для нее на первом месте не сам камень, а интересный дизайн изделия, и желательно, чтобы стоимость изделия была не запредельной. "Тенденции отрасли следуют за спросом потребителей, - говорит Эдуард Уткин, генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России". - Это и удешевление за счет облегчения веса, и переход на серебряные изделия, использование более дешевых камней".

Сегодня средний чек по рынку - 3-5 тысяч рублей, продолжает Кунцев. Если убрать серебряные изделия - то 7-9 тысяч. А продукция с бриллиантами стоит гораздо больше - средний чек начинается от нескольких десятков тысяч рублей.

По мнению Дмитрия Кунцева, если правильно выстроить маркетинг, можно вернуть интерес покупателей к драгоценным камням. Однако в падении спроса на бриллианты эксперты винят не только моду, но и низкую информированность населения о том, что такое бриллианты и почему в них стоит вкладываться.

Бриллианты гранят из самого твердого минерала в мире - алмаза. Постепенно месторождения алмазов истощаются, что делает добытые минералы особенно ценными. Так, в этом году планируется закрыть рудник Аргайл (Австралия) - самое крупное месторождение розовых алмазов в мире. Новости о его закрытии привели к колоссальному росту цен на самые редкие в мире бриллианты - розовые.

Покупатель ювелирных изделий с бриллиантами постепенно стареет. Сейчас это человек среднего возраста, от 40 до 60 лет, с доходом выше среднего

В России они тоже есть. В 2017 году был добыт крупнейший в истории России розовый алмаз, из которого огранили бриллиант (14,83 карата), который, по оценкам специалистов, может стать самым дорогим камнем российского производства. Его цена может превысить 60 млн долларов.

Классической формой бриллианта принято считать круглую в 57 граней. Однако для цветных бриллиантов, которые в мире встречаются гораздо реже, главной характеристикой является цвет. Наиболее редкие и дорогие - бриллианты розовых и голубых оттенков. Стоимость за карат таких камней достигает сотен тысяч долларов.

Некоторым ориентиром по ценам может служить так называемый прейскурант Рапапорта, который регулярно издается Геммологическим Институтом Америки (GIA). Шкала отражает среднюю розничную стоимость бриллиантов на Нью-йоркском рынке. Так, согласно последним данным прейскуранта, средняя цена круглого бриллианта размером 5-5,99 карата цветов D-E-F (практически бесцветные, без желтого отлива) и практически без вкраплений варьируется от 68 тысяч до 90,5 тысячи долларов за карат. Такой же каратности бриллиант, но уже с ярко выраженным желтым отливом и множеством вкраплений стоит около 1700 долларов за карат. С начала 2005 года по 2018 год цены на розовые фантазийные бриллианты, по данным Fancy Color Research Foundation (FCRF), выросли в 3,6 раза, на голубые - почти в 2 раза, на желтые - почти на 50%.

Современные технологии позволяют синтезировать в лабораториях большинство существующих ювелирных камней, и бриллианты - не исключение. В отличие от имитаций (например, фианита) они полностью повторяют кристаллическую решетку природных камней и точно так же преломляют лучи света, ничем не уступая натуральным бриллиантам. Стоимость "синтетики" при этом в разы ниже природных аналогов.

Пытаясь "отстроиться" от конкурентов, продающих "синтетику", производители бриллиантов подчеркивают эмоциональную составляющую натурального камня. Мировой лидер индустрии компания De Beers, запустившая в 2018 году новый бренд украшений с синтетическими бриллиантами Lightbox, четко разграничила ниши - синтетика для простых украшений на каждый день, а настоящие камни - для особых случаев, таких как помолвка или рождение ребенка.

Синтетику отличить от натуральных камней на глаз невозможно. Это позволяет мошенникам "подмешивать" синтетические бриллианты к природным и продавать их по завышенной цене. Участники рынка в один голос твердят, что на рынке много синтетики и контрафакта, которые продаются под видом настоящих бриллиантов. К сожалению, пока ситуацию урегулировать не удается.

В 2018 году минфин запустил в России проект по маркировке драгоценных камней и ювелирных изделий, который должен сделать прозрачной всю процедуру от поставок сырья до продажи ювелирных изделий конечным потребителям. Оператором внедрения информационной системы по отслеживанию драгоценностей выступает Гознак. В программу также входят необработанные алмазы, рубины, сапфиры и изумруды, серебро и золото в необработанном виде, платина и монетарное золото.

Эксклюзивная ниша

Крупные бриллианты природного происхождения продолжают расти в цене. Выращивать синтетические бриллианты свыше 3 каратов в лаборатории просто нерентабельно. По словам Елены Суховеевой, советника генерального директора компании "АЛРОСА", потенциалом роста стоимости обладают только по-настоящему редкие бриллианты - от 5 каратов и более, а также цветные камни красивых и редких, так называемых фантазийных (Fancy) оттенков. Чем лучше цвет и выше качество, чем больше размер, тем выше потенциал роста цены. Например, доходность самых редких - розовых - бриллиантов за 10 лет превысила 350%. Самый распространенный оттенок цветных камней - желтый, однако бриллиант и такого цвета может цениться очень высоко. "Цена будет варьироваться от того, насколько интенсивен и равномерно распределен оттенок, - говорит Суховеева. - Ровно прокрашенные крупные желтые бриллианты - большая редкость и стоят соответственно".