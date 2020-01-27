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27.01.2020 18:48
Рубрика: Происшествия

Стрельба на колесах

В России участились нападения на водителей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Криминальная хроника, рассказывающая о спонтанных разборках между водителями, сегодня совсем не подходит под избитую тему "дорожных войн". Эксперты МВД констатируют неприятный, но очевидный факт: активизировались дорожные разбойники.

Хроника министерства внутренних дел России пестрит подобными, причем ежедневными сообщениями. Речь идет о десятках, даже сотнях случаев. Так, вчера в Москве на улице Перерва, дом 30, произошла перестрелка. Прибывшие на место происшествия полицейские никого не задержали - все разъехались. Не было зафиксировано и никакой аварии, то есть никто не стремился отремонтировать свой автомобиль и получить страховку. Странно?

Существуют немногочисленные, но устойчивые и хорошо организованные банды, специализирующиеся именно на дорожных разбоях

Собеседники корреспондента "Российской газеты" в правоохранительных органах и спецслужбах сообщили, что речь идет совсем не о дорожном конфликте. Водители не выясняли отношения, кто кому не уступил дорогу. По сути, это была схватка хищников: они - один у другого - пытались отнять машину и деньги. Хорошо, что ни у кого задуманное злодейство не получилось.

Известно, что так бывает, когда "горячие" водители хватаются за монтировку или травматический пистолет. Но все равно спор разруливают гаишники. А уж потом, если надо, опера уголовного розыска и сотрудники специальных подразделений Росгвардии. Но, как это часто выясняется, весь конфликт сводится к ненужным эмоциям. Теперь многое изменилось, как считают эксперты спецслужб, появилась другая, более опасная тенденция.

Полицейская статистика утверждает, что в разы участились разбои на дорогах. Это не сложно проверить и посчитать по официальным сообщениям полицейских пресс-служб по всей стране. Причем нападают как сами таксисты, так и пассажиры на таксистов.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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Оперативники МВД и других спецслужб утверждают, что существуют немногочисленные, но устойчивые и хорошо организованные бандитские группы, специализирующиеся именно на разбоях на дорогах. Они имеют свою агентуру в ночных клубах и ресторанах. Под закрытие заведения эти "таксисты" принимают перспективного клиента, везут его в неизвестном направлении и грабят. Хорошо, если не убивают.

Случается и наоборот - бандиты подсаживаются к таксисту и уже грабят его. По мнению оперативников, это не спонтанные нападения, преступники действуют по наводке.

Вот пример: как рассказала "Российской газете" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, таксист в Люберцах ограбил иностранца, угрожая ему пистолетом.

При этом забрал кредитную карту, смартфон и наличные деньги. Ущерб - около 230 тысяч рублей. Случаен ли такой "доход"? Разбойника поймали через три часа, но на следующий день произошло еще несколько нападений.

Эксперты министерства внутренних дел считают, что разбойничают, как правило, незаконные трудовые мигранты из стран Средней Азии и Закавказья, которые "по знакомству" устроились работать в такси. Работодатели, стремясь сэкономить на зарплате водителей, не уделяют особого внимания к отбору персонала.

Происшествия Преступления Криминал

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