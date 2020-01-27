Мощность проектов ветрогенерации, которые будут запущены в России до 2025 года, превысит 3,2 ГВт, сообщили "РГ" в минэнерго. Это проекты, по которым уже заключены договоры поставки, они распределены по 13 регионам.

Суммарный рост "зеленой" генерации составит 5,4 ГВт новых мощностей. Доля ветрогенерации в единой энергосистеме России должна превысить 1%. На ее развитие в 2022-2035 годах правительство выделяет 231,2 млрд рублей. Для сравнения, на солнечную генерацию в этот же период запланировано 138,8 млрд, а на поддержку малых ГЭС - 30 млрд рублей.

Доля ветрогенерации в единой энергосистеме России должна вырасти с 0,07% до 1%

Часто можно услышать мнение, что ветроэнергетика для нашей страны с ее изобилием энергоресурсов не представляет особого экономического интереса, а ее развитие связано исключительно с экологией. Это не совсем верно. Основной проблемой продвижения ветрогенерации не только в России, но и во всем мире, остается ее высокая стоимость. Если посмотреть на историю ветроэнергетики, то нигде отрасль не возникала без поддержки государства. "Особенность ветроэнергетики в том, что технологическая зрелость и экономическая целесообразность таких проектов растет с течением времени. По мере набора зрелости происходит уменьшение себестоимости строительства и обслуживания, что приводит к снижению стоимости генерации", - пояснил аналитик Института развития технологий ТЭК Илья Надточей.

Кроме того, наиболее пригодные территории для эффективной и рентабельной ветрогенерации - прибрежные районы, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке, степные зоны, тундра и лесотундра. Здесь ветроэлектростанции могут оказаться весьма выгодными как технически, так и экономически. Не говоря уже об изолированных от Единой энергосистемы России областях. В них при благоприятных климатических условиях ветрогенерация может быть не только выгодна, но и необходима для нормального снабжения потребителей электричеством.

Несмотря на столь серьезную программу поддержки и грандиозные планы, пока доля ветрогенерации в нашей стране невелика. Эксперт Управления по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве России Олег Колобов уточнил для "РГ", что сейчас мощность ветряных электростанций (ВЭС) в ЕЭС России составляет 183,91 МВт.

"По данным компании "АТС" в период с 2020 по 2024 год в России планируется ввести в эксплуатацию 2476,81 МВт ВЭС. Соответствующие мощности прошли отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, проведенные в 2016-2019 годах", - пояснил Олег Колобов. Для сравнения, в Китае мощность всех ветроэлектростанций составляет 128 ГВт.

"На пути развития ветроэнергетики в России встает ряд проблем. Одна из ключевых - стоимость фондирования", - сказал Илья Надточей. -В Европе, например, политика количественного смягчения привела к отрицательной ставке. В России же ставка ЦБ на сегодня составляет 6,25%, то есть на горизонте в 15 лет для достижения сопоставимых показателей доходности проекты должны демонстрировать почти в два раза большую эффективность, что в чаще всего недостижимо.Но постепенно положение исправляется . Ожидается, что до 2035 года инвестиции в российскую ветроэнергетику составят более 220 млрд рублей", - подчеркнул Надточей.