В Швейцарии на местном монетном дворе отчеканили самую маленькую в мире золотую памятную монету диаметром всего три миллиметра. Главная ее особенность - микроскопический портрет Альберта Эйнштейна. Монета вышла ограниченным тиражом, и за ней уже охотятся нумизматы.

Спрос на монеты из драгоценных металлов - инвестиционные и памятные - в мире растет. Россия не исключение. Для граждан покупка такой "мелочи" - один из способов выгодно инвестировать в "вечные ценности". К тому же драгметаллы, в частности золото, считаются тихой гаванью во времена финансовых кризисов.

Монеты из золота, серебра, палладия выпускают центральные банки и частные компании (для этого им нужно лишь приобрести права - небольшие страны охотно ими торгуют). Такие изделия имеют свои отличия. Инвестиционные чеканятся большими тиражами. Их ценность определяется стоимостью металла, из которого они изготовлены. Они больше всего подходят для сохранения и приумножения капитала. Памятные монеты изготавливаются небольшим тиражом и представляют художественную и нумизматическую ценность. Они посвящены каким-либо значимым датам и событиям. Спрос на них формируется главным образом у коллекционеров. Ценообразование на них более сложное. Покупка таких монет требует от инвестора больше специальных знаний, указывает Ян Мельничук, инвестиционный консультант "БКС Премьер".

В последние три года в России наблюдается резкий рост интереса к золотым монетам, говорит Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома". По его словам, это связано с ростом цен на желтый металл. За 3 года унция (31,1 грамма) подорожала на треть. В 2019 году золото принесло инвесторам 18,3% в долларовом исчислении. В рублях чуть меньше - 13,9% (из-за укрепления курса рубля). Серебро выросло скромнее: рост был около 15% и 12% соответственно,

Преимущество монет как инвестиционного инструмента - трудность их подделки, отмечает Вязовский. Монету легко проверить на подлинность. Перед покупкой ее взвешивают и оценивают, соответствует ли она параметрам, измеряют также толщину и диаметр. Кроме того, монеты удобно хранить: драгоценный металл способен выдержать любое воздействие.

Можно вкладывать деньги и в слитки, но они при покупке все еще облагаются 20% НДС.

"Рынок инвестиционных монет имеет высокую ликвидность, - уверяет Вязовский. - Обратным выкупом занимаются десятки компаний и банков. Спрэд (разница между ценой продажи и покупки. - "РГ") в случае, например, с золотым "Георгием" может составлять 500-600 рублей при цене монеты в 21-22 тысячи рублей".

Монеты могут быть интересными для вложений в долгосрочной перспективе, как минимум, 3-5 лет, указывает Мельничук, поэтому в них есть смысл инвестировать, если человек располагает свободными средствами, которые не потребуются внезапно в ближайшие годы.

Также нужно учитывать необходимость расходов на хранение монет (аренда сейфа или банковской ячейки) и помнить, что достаточно едва заметно поцарапать монету, и она автоматически переходит из "отличного" состояния в "удовлетворительное", соответственно теряя в стоимости.