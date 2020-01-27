В Совфеде оценили значение СГ для интеграции на постсоветском пространстве

Создание Союзного государства России и Беларуси позволило более полно обеспечить экономическую интеграцию на постсоветском пространстве и заложить основу для создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости в связи с 20-летием вступления в силу договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

Юбилей договора "имеет судьбоносное значение в развитии интеграции на пространстве бывшего СССР, поскольку этот союз является, по существу, локомотивом интеграции", - считает парламентарий. "Во многом благодаря опыту Союзного государства удалось сделать последующие шаги в сторону интеграции, в том числе создание в 2000 году Евразийского экономического сообщества, затем Таможенного союза, сформировать Единое экономическое пространство и в 2015 году - Евразийский экономический союз", - подчеркнул он.

Реализация Союзного договора позволила разработать прочную нормативно-правовую основу для углубленного интеграционного сотрудничества России и Беларуси во всех сферах жизни, продолжил сенатор. "В частности, уже сегодня принято 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, которые охватывают практически все направления двустороннего сотрудничества. Активно развивается практическое сотрудничество в сфере создания инфраструктурных проектов, энергетики, космической отрасли, в сфере безопасности, военно-техническом сотрудничестве, а также молодежной политике, образовании, здравоохранении и других", - отметил Валерий Васильев.

У России и Беларуси есть все возможности для углубления экономической интеграции, считает он. Обе стороны считают, что совместные сельскохозяйственные проекты, развитие машиностроения, электроники и ряда других отраслей могли бы стать драйверами существенного экономического прорыва наших стран, сказал сенатор. "Также на это должна быть направлена в целом вся производственная и научная кооперация, что будет способствовать повышению конкурентноспособности как российской, так и белорусской продукции. Также перспективно двустороннее сотрудничество в информационных и телекоммуникационных технологиях и, как следствие, в обеспечении информационной безопасности", - полагает парламентарий.

Среди перспективных двусторонних проектов он упомянул строительство высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург - Гамбург и реконструкцию трассы М10 от границы России до границы Польши через территорию Беларуси.

Что касается введения единой валюты, то здесь, по мнению Васильева, "сначала необходимо перейти на торговлю за российские рубли, а введение единой валюты может стать уже следующим шагом".

"Вопросы о дальнейшем продвижении политической интеграции, в том числе создание наднациональных политических органов - это дело будущего, а экономические проблемы самого разного уровня следует решать уже сейчас в ежедневном режиме", - заключил он.