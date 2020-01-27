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27.01.2020 17:54
Рубрика: Экономика

Двойка в четверти

В строительных проектах находят все больше серьезных ошибок
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Более четверти комплектов проектной документации "забраковали" в минувшем году специалисты Главгосэкспертизы из-за серьезных технических ошибок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 873 комплектах (26%) поданных на экспертизу документов, сообщает Главгосэкспертиза, обнаружены технические решения, которые могли привести к возникновению аварийных ситуаций. Причем доля отрицательных заключений растет - в 2017 и 2018 годах на доработку по такой же причине направлялось 24% документов. Последствиями таких ошибок могли бы стать техногенные аварии с жертвами, ущерб окружающей среде, финансовые потери и др.

В 873 проектах выявлены технические решения, которые могли привести к аварийным ситуациям

По мнению специалистов Главгосэкспертизы, причин такой тенденции несколько. Это несогласованность решений, принимаемых участниками проектов - техническим заказчиком, застройщиком, изыскателями и др., сжатые сроки подготовки, недостоверные данные инженерных изысканий. Сказывается и дефицит узких специалистов в проектных организациях, и то, что при проведении конкурсных процедур чаще учитывается цена контракта, а не квалификация проектировщиков. Проектные организации с небольшим стажем работы не имеют архива наработок и нередко подают на экспертизу проекты низкого качества.

Фото: Владимир Таюрский
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По словам директора департамента нормативного и методического обеспечения Национального объединения строителей Александра Мешалова, сейчас с Минстроем обсуждается вопрос об изменении системы контроля за квалификацией проектировщиков. Пока, к примеру, от них требуется раз в пять лет проходить курсы повышения квалификации. Однако требования к организации таких курсов не слишком высокие. Вместо этого предлагается ввести для проектировщиков экзамен, который они будут сдавать раз в три года или в пять лет, в зависимости от специализации. Кроме того, идет речь об изменении системы технического регулирования. "Должен быть переход от разных требований к строительству, которые издаются различными органами власти к одним нормам, которые будут утверждаться Минстроем. Чтобы не возникало противоречий между ними", - подчеркивает эксперт.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

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