Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин и один из его ассистентов Александр Бойков стали помощниками главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.

Как сообщает пресс-служба ФХР, контракт Брагина в качестве тренера продлен до 2022 года. Он и Бойков также продолжат работу с молодежной сборной.

Входившие ранее в штаб Кудашова Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

Новый тренерский штаб сборной России будет работать уже на Шведских играх, которые пройдут с 6 по 9 февраля. Во вторник будет объявлен список игроков, вызванных на этот турнир.