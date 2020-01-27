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27.01.2020 09:50
Рубрика: Спорт

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Текст: Максим Домчев

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин и один из его ассистентов Александр Бойков стали помощниками главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба ФХР, контракт Брагина в качестве тренера продлен до 2022 года. Он и Бойков также продолжат работу с молодежной сборной.

Входившие ранее в штаб Кудашова Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

Новый тренерский штаб сборной России будет работать уже на Шведских играх, которые пройдут с 6 по 9 февраля. Во вторник будет объявлен список игроков, вызванных на этот турнир.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Федерация хоккея России

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