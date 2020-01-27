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27.01.2020 21:40
Рубрика: Общество

Люди надежнее

Каждый десятый не доверяет машинному интеллекту
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Каждый десятый россиянин, 12 процентов, не доверяет искусственному интеллекту. Это выяснил опрос, проведенный ВЦИОМ.
Фото: iStock
Опрос: Три четверти россиян недовольны своей зарплатой

Треть из всех опрошенных, 31%, - из-за страха перед техническими сбоями, каждый пятый (21%) опасается утечки персональной информации, каждый одиннадцатый (9%) - нарушения личного пространства, 5% - непредсказуемости развития искусственного интеллекта, 6% убеждены, что люди надежнее. При этом большинство россиян положительно (48%) или нейтрально (31%) относятся к распространению искусственного интеллекта.

Среди тех, кто оценивает ИИ положительно, больше всего представителей науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%).

Содержательные знания об ИИ чаще всего имеются у мужчин (40%) и молодежи 18-24 лет (42%).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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