Каждый десятый россиянин, 12 процентов, не доверяет искусственному интеллекту. Это выяснил опрос, проведенный ВЦИОМ.

Треть из всех опрошенных, 31%, - из-за страха перед техническими сбоями, каждый пятый (21%) опасается утечки персональной информации, каждый одиннадцатый (9%) - нарушения личного пространства, 5% - непредсказуемости развития искусственного интеллекта, 6% убеждены, что люди надежнее. При этом большинство россиян положительно (48%) или нейтрально (31%) относятся к распространению искусственного интеллекта.

Среди тех, кто оценивает ИИ положительно, больше всего представителей науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%).

Содержательные знания об ИИ чаще всего имеются у мужчин (40%) и молодежи 18-24 лет (42%).