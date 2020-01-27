Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда разбирал спор коммерсантов и ТСЖ. Спорили стороны о рекламе на жилом доме. Важный момент спора - висела эта броская реклама мебельного салона не на самом доме, а на его "нежилой" части - пристройке к дому, в которой размещался магазин.

Сегодня не только в больших, но уже и в малых городах трудно найти многоэтажное здание без рекламы. Споры по поводу таких билбордов на жилых многоквартирных домах уже, кажется, несколько лет назад разрешились. Если на доме размещена реклама, то собственники квартир получают за это либо живые деньги, либо вычеты из расходов на общедомовые траты. Например, капремонт, ремонт подъездов. Такие отчисления - серьезное социальное подспорье для сотен тысяч семей.

Реклама, размещенная на фасаде многоквартирного дома без согласия собственников помещений и соответствующего договора, незаконна

Но коммерсанты продолжают искать в этом правиле лазейки, позволяющие не платить жильцам положенных им отчислений. Одна из таких лазеек - размещение рекламы на пристроенных к дому помещениях, в которых, как правило, размещают магазины, клубы, разнообразные салоны. Вот для такого случая и важны разъяснения Верховного суда РФ.

В суд обратилось ТСЖ, а ответчиком по иску стал магазин, который арендует коммерческое помещение в многоквартирном доме. Спорная вывеска, из-за которой начался суд - с наименованием мебельного бренда, - была установлена магазином на "своем", то есть "нежилом" фасаде, прямо над окнами второго этажа арендованных нежилых помещений.

В первой инстанции магазин победил. Вот какие аргументы в пользу такого решения привел суд. По его мнению, у многоквартирного дома есть нежилая пристройка, "которая имеет фасад, отличный от стен жилого дома". И спорная вывеска расположена на фасаде именно нежилой пристройки, в которой "жилые помещения отсутствуют". При размещении вывесок ответчиком "не задействованы инженерные элементы дома, находящиеся в общей долевой собственности всех собственников помещений". Да и информация на спорной вывеске, по мнению суда, это просто "сведения о виде деятельности организации в целях доведения этой информации до потребителей". В этих сведениях "нет ни конкретных указаний на товар (работы, услуги), ни на условия их приобретения или использования, иных данных, что позволило бы квалифицировать такую информацию в качестве рекламной".

Вот с такими выводами Верховный суд и не согласился. По его мнению, спорная вывеска - именно реклама. И вот почему. Так называемые "нерекламные" вывески с информацией для потребителей, по местным правилам благоустройства, должны располагаться у входа или на входных дверях в здание, помещение, а их допустимый размер составляет не более 60 см на 40 см. Вывеска, из-за которой начался наш спор, имеет размеры 0,9 м на 6 м и расположена вовсе не у входа.

Но даже не это главное - вывеска "не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", в том числе сведения о режиме работы и организационной форме".

А еще есть Закон "О рекламе". В его статье 19 сказано следующее: установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция. В самом Жилищном кодексе есть статья 36. В ней записано, что собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и "иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, в том числе ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома". Исходя из технической и разрешительной документаций на здание многоквартирного дома, фасадная часть жилой и административной части здания входят в состав общего имущества собственников помещений.

А еще кодекс говорит о том, что объекты общего имущества в многоквартирном доме передавать "иным лицам" можно, но только по решению собственников помещений, принятому на общем собрании. В нашем случае общим собранием собственников этого дома было принято решение "о взимании платы за использование общего имущества для размещения рекламных конструкций и вывесок".Но рекламодатель все обращения банально проигнорировал.

В Гражданском кодексе (статья 304) сказано, что собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Из этой нормы вышестоящий суд делает вывод - есть основания для "обязания собственника рекламной конструкции осуществить ее демонтаж, а также уплатить плату за ее размещение на основании утвержденных собственниками ставок за размещение рекламных конструкций". Вывод суда: реклама размещена в отсутствие согласия собственников и заключения договора, а стало быть - незаконно.