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27.01.2020 18:59
Рубрика: Культура

Квартет надежд

Владимир Машков поставил "Ночь в отеле"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
О чем могли бы говорить Альберт Эйнштейн с Мэрилин Монро, окажись они вдвоем ночью в гостиничном номере? О теории относительности? Об абсолютной силе природной сексуальности? Владимир Машков, оставив их наедине при странных обстоятельствах в своем спектакле "Ночь в отеле", доказал, что в жизни все и всегда относительно. Относительно наблюдающего.
Авангард Леонтьев и Ольга Красько испытали на себе сложности характеров Эйнштейна и Мэрилин Монро. Фото: Ксения Бубенец Авангард Леонтьев и Ольга Красько испытали на себе сложности характеров Эйнштейна и Мэрилин Монро. Фото: Ксения Бубенец
Авангард Леонтьев и Ольга Красько испытали на себе сложности характеров Эйнштейна и Мэрилин Монро. Фото: Ксения Бубенец

Для своей первой режиссерской работы в статусе художественного руководителя Театра Олега Табакова он выбрал пьесу Терри Джонсона - британского драматурга, киносценариста и режиссера, лауреата многих престижных премий. Оригинальное название английской истории Insignificance, что означает "незначительность", в театральном переводе трансформировалось в коммерчески для театра более привлекательное и более точное для происходящих событий заглавие "Ночь в отеле". Хотя никаких дополнительных ухищрений и не требовалось - сегодня одна фамилия Машкова на афише является гарантом успеха.

Никаких дополнительных ухищрений не требовалось - сегодня одна фамилия Машкова на афише является гарантом успеха

Четырем якобы абстрактным в литературном источнике персонажам - профессору, сенатору, актрисе и бейсболисту - в ТОТе постарались придали такие черты портретного сходства с их прототипами (Альбертом Эйнштейном, Джозефом Маккарти, Мэрилин Монро и ее тогдашним мужем - бейсболистом Джо Ди Маджо), что будь они участники шоу "Точь-в-точь", шансов на победу никому другому они не оставили бы. Особенно это касается Актрисы - Ольга Красько так старательно и столь блистательно копирует мимику, пластику, повадки, манеры, интонации и ужимки Мэрилин Монро, что начинаешь всерьез верить в реинкарнацию. Под каким режиссерским "гипнозом" ей внушали, что Монро должна ожить в ее теле? Но когда Ольга Красько выходит на публику, с первых же секунд кажется, что она не играет, а думает и дышит, как Монро.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В российском театре эта пьеса ставится впервые (перевод Юрия Аникеева). Декорацию для воображаемой истории художник Сергей Тырин сооружает весьма натуралистичную: на сцене - номер нью-йоркской гостиницы образца 1953 года. Будто мы перенеслись во времени и пространстве и стали случайными свидетелями отношений людей, владевших умами и душами миллионов. У каждого из обитателей этого номера ночью будет решаться судьба. Была ли эта история на самом деле - не столь важно.

Терри Джонсон сделал предположение, о чем могли бы говорить Эйнштейн и Мэрилин Монро, Владимир Машков обставил их возможную встречу и условные взаимоотношения каскадом ярких актерских номеров. Авангард Леонтьев и Ольга Красько замечательно их исполнили, Михаил Хомяков (сенатор) и Сергей Угрюмов (бейсболист), на долю которого приходится львиная часть оваций этого спектакля, прекрасно им в этом помогли... Сильным ли получится обратный отклик? "Пьеса Джонсона актуальна настолько, насколько остаются актуальными секс, ум, сила и власть", - считают в театре. Для Владимира Машкова важно было свой первый спектакль в качестве худрука "Табакерки" поставить именно в подвале на Чаплыгина. В месте, где начинался Театр Олега Табакова и где сам Машков вырос как артист.

Владимир Машков не первый раз ставит комедию, где все действие происходит в отеле. Его "№13" в МХТ им. Чехова стал хитом на все времена. "Ночь в отеле" - история в театральном пейзаже более камерная, уютная. Тогда была комедия положений, сейчас - по провозглашенному им авторскому жанру - "комедия относительности". О том, что если в реальности вероятность чего-либо стремительно приближается к нулю, то в театре это с гипертрофированной скоростью может оказаться более чем действительным.

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