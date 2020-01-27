Военные медики начали дежурить в аэропортах Южной Кореи

В Южной Корее зафиксирован третий случай заболевания новым видом коронавируса, которую уже стали называть по месту первоначальной вспышки "уханьской пневмонией". Это, а также продолжение распространения вируса по планете заставило власти Республики Корея ввести дополнительные меры, включая задействование военных медиков, которые уже начали дежурить в основных аэропортах страны.

Пару дней назад власти Южной Кореи сообщили, что в стране выявлен третий подтвержденный случай заражения новым видом коронавируса или "уханьской пневмонией". Инфицированным оказался 54-летний кореец, который ранее вернулся страну из Уханя через китайский Циньдао. Когда мужчина прибыл в Корею, у него не было никаких симптомов недомогания. Через несколько дней он почувствовал боль в мышцах, недомогание и озноб. Спустя два дня наступило временное улучшение, но затем мужчине стало еще хуже. После этого он обратился к местным медикам, которые поместили его в карантин и взяли анализы. В субботу, 25 января, результаты анализов дали положительную реакцию на наличие в организме мужчины "уханьской пневмонии". Он стал третьим человеком, у кого в Корее было выявлено заражение новым видом коронавируса. Первой стала прибывшая из КНР 35-летняя китаянка, а вторым - 56-летний гражданин Республики Корея, который работал в Ухане.

Исходя из продолжающихся сообщений о новых случаях заражений в других странах, а также увеличении количества инфицированных и смертей в КНР, власти Южной Кореи приняли решение ввести дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением "уханьской пневмонии".

МИД Республики Корея ввел "красный уровень опасности" для находящихся в Ухане и провинции Хубэй граждан РК, порекомендовав им немедленно покинуть Китай и вернуться в Корею. Кроме того, южнокорейское внешнеполитическое ведомство собирается в ближайшие дни арендовать и направить в Ухань специальный чартерный борт, который должен вывезти на родину корейцев, которых в мегаполисе насчитывается сейчас около полутысячи. По данным генконсульства РК, более четыресот сограждан уже изъявили желание воспользоваться подобной возможностью и улететь из Китая на предоставленном правительством Кореи самолете.

Ряд организаций и правительства некоторых городов и провинций РК заявили, что они отменили различные мероприятия по обмену с Китаем и совместные конференции, форумы. В частности, провинция Южная Чхунчхон уведомила китайскую сторону, что из-за вспышки "уханьской пневмонии" корейцы не могут сейчас принять около трех тысяч китайских туристов, которые должны были посетить корейскую провинцию.

Министерство обороны РК поставило под особое наблюдение и контроль всех военнослужащих, кто в последнее время побывал в Китае. Наблюдение длится 14 недель и отменяется, если у солдата или офицера не было выявлено признаков заболевания.

Отныне вся территория Китая объявлена властями РК "зоной с риском заражения коронавирусом". Все прибывающие в Южную Корею из Китая люди должны теперь заполнять подробные опросники по поводу их состояния здоровья и самочувствия. Все, кто прибыл из Китая и будут демонстрировать симптомы, схожие с пневмонией, будут помещаться в карантин, пока не будет установлено, что у них нет вируса. Ранее в карантин помещали только прибывших непосредственно из Уханя и одновременно имеющих симптомы пневмонии людей, тогда как остальных с недомоганием, но кто приехал из других городов КНР, просто просили оставаться дома и сообщать врачам, если самочувствие ухудшится.

Одновременно стало известно, что на помощь гражданским медикам направлены военные врачи и медсестры, которые уже заступили на дежурство в основных пунктах, через которые в Корею прибывают люди из других стран. Министр обороны РК Чон Гён Ду заявил, что военнослужащие будут оказывать помощь, сколько потребует ситуация, и выразил готовность направить дополнительное количество сотрудников. Местные органы власти также откомандировали в воздушные и морские порты своих врачей на эту работу. Власти РК попросили прибывающих с пониманием относиться к ужесточению мер по контролю.

Как сообщили местные СМИ, представители медицинских кругов РК рекомендовали правительству продумать меры на случай полномасштабного проникновения вируса в страну и начала массового заражения среди корейцев. Некоторые стали выступать за полный запрет на въезд в страну китайцев до улучшения ситуации, но пока эту меру сочли преждевременной.