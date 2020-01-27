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27.01.2020 02:02
Рубрика: В мире

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Бойцы сирийской армии в ходе проведенной в воскресенье наступательной операции установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо. По данным местных СМИ, этот успех теперь позволит продвинуться к городу Хан-Тоуман, расположенному на шоссе Алеппо - Дамаск и удерживаемому террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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К западу от Алеппо после ожесточенных боев бойцы правительственной армии сумели выбить противника из нескольких зданий в микрорайоне Рашидин, откуда бандформирования регулярно вели обстрелы жилых кварталов города, пишет ТАСС.

В соседней провинции Идлиб сирийские военнослужащие окружают форпост террористов в Маарет-Наамане. В воскресенье был освобожден поселок Эль-Гадфа на южных подступах к этому городу. К северу от него войска заняли два населенных пункта, перекрыв линии снабжения противника. Армия САР преследует отступающие банды террористов и находится сейчас менее чем в километре от Маарет-Наамана. По сданным СМИ, за сутки войска уничтожили около 55 боевиков, десятки из них получили ранения.

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии. В заявлении отмечается, что террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.

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