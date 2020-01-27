Володин призвал наращивать торговлю с Ираном в условиях санкций США

Как напомнил политик, США "в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией".

"Необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций", - заявил Володин.

Он привел данные за прошлый год: объем взаимной торговли составил 1,741 миллиарда долларов, а с января по сентябрь 2019 года достиг 1,589 миллиарда долларов. Основу товарооборота между странами составляет сельхозпродукция, отметил спикер Госдумы

Кроме того, он заявил о том, что увеличиваются расчеты между двумя странами в национальных валютах. "Если в 2018 году более половины расчетов с Ираном осуществлялись в евро и только 33,5 процента в рублях, то в первом квартале прошлого года доля рубля в расчетах возросла до 59,2 процента", - сказал парламентарий.

В ходе визита в Тегеран председатель Госдумы, кроме того, встретился с иранским коллегой Али Лариджани.

"Через развитие межпарламентских связей мы должны сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", - призвал Володин.

Он подчеркнул, что форматы с участием двух стран показывают свою эффективность - в том числе это Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

Лариджани, в свою очередь, заявил, что отношения между Москвой и Тегераном развиваются "в стратегическом направлении".

Обсуждалось также сотрудничество в Каспийском регионе, которому страны придают большое значение.

"Мы договорились с господином Али Лариджани проработать возможность реализации нового формата межпарламентского взаимодействия и обратиться к нашим коллегам-парламентариям стран каспийского бассейна с предложением участвовать в решении общих вопросов через парламентское измерение", - сказал Вячеслав Володин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость эффективной работы в рамках межпарламентской комиссии России и Ирана.

"Это формат новый, который позволит нам рассматривать вопросы широкого круга, причем, не только политического спектра, но и вопросов совершенно конкретного характера, требующих решений исполнительной власти", - отметил спикер Госдумы.

"Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения президентов наших стран, те решения, которые позволят нашим странам строить отношения более эффективно", - заключил Володин.