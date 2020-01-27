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27.01.2020 09:46
Рубрика: Власть

Володин: Россия не даст миру забыть о погибших в блокаду Ленинграда

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День полного снятия блокады Ленинграда напомнил о значимости исторической памяти, отметив, что Россия не позволит миру забыть о жертвах этой трагедии.

Фото: РИА Новости
Чего мы еще не знаем о блокаде Ленинграда

День полного освобождения Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) от фашистской блокады отмечается 27 января.

- Блокада унесла жизни большого количества людей. Больше, чем США и Британия потеряли за все время войны, - подчеркнул спикер, слова которого приводятся на сайте Госдумы. - В нашей памяти - каждый погибший.

Он подчеркнул, что о жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда в России будут помнить всегда.

- И не дадим забыть никому в мире, - уверен глава нижней палаты. - Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям.

Отметим, что точную цифру жертв блокады, которая продолжалась 872 дня, историки не могут назвать до сих пор, называя данные от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Власть Работа власти Общество История Законодательная власть Госдума 76-летие прорыва блокады Ленинграда

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