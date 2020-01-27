Володин: Россия не даст миру забыть о погибших в блокаду Ленинграда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День полного снятия блокады Ленинграда напомнил о значимости исторической памяти, отметив, что Россия не позволит миру забыть о жертвах этой трагедии.

День полного освобождения Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) от фашистской блокады отмечается 27 января.

- Блокада унесла жизни большого количества людей. Больше, чем США и Британия потеряли за все время войны, - подчеркнул спикер, слова которого приводятся на сайте Госдумы. - В нашей памяти - каждый погибший.

Он подчеркнул, что о жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда в России будут помнить всегда.

- И не дадим забыть никому в мире, - уверен глава нижней палаты. - Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям.

Отметим, что точную цифру жертв блокады, которая продолжалась 872 дня, историки не могут назвать до сих пор, называя данные от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.