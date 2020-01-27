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27.01.2020 20:50
Рубрика: Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Текст: Владимир Емельяненко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного", сообщает AFP со ссылкой на представителя учреждения.

До этого ВОЗ оценивала риск заражения новой инфекцией как "очень повышенный" только для Китая, "повышенный" для региона и "умеренный" на международном уровне.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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В настоящее время за пределами материкового Китая случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, количество умерших от заболевания достигло 82 (все - в Китае), зараженных - почти три тысячи человек.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение нового коронавируса

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