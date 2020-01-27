Впервые в российском вузе ввели электронные подписи преподавателей

Студенты и преподаватели НИТУ "МИСиС" на зимнюю сессию ходили налегке - без зачеток и ведомостей. Зачем, если теперь можно не только поставить оценку в электронную ведомость (такая система в ходу давно и во многих вузах), но и заверить ее там же простой электронной подписью.

Год назад в МИСиСе были введены электронные зачетки, а отныне и все преподаватели МИСиС могут ставить оценки и подписывать ведомости через личный кабинет на сайте вуза. И никаких бумажек. "Зайти" в кабинет можно и с компьютера, и с телефона. А скоро появится и специальное мобильное приложение.

Пока это пилотный проект, но в вузе уверены: к концу 2020 года традиционные экзаменационные ведомости полностью уйдут в прошлое.

Как же теперь заверяют оценку? Каждый преподаватель перед экзаменом автоматически получает в своем "Личном кабинете" на сайте вуза экзаменационные ведомости. Во время экзамена через удобный интерфейс он выставляет оценки и подписывает их простой электронной подписью в соответствии с законом "Об электронной подписи". Через 15 минут ведомости автоматически утверждаются в системе "1С Университет". Потом также "автоматом" данные попадают в электронные зачетные книжки студентов. Виртуальная оценка прилетит на корпоративную электронную почту. Дополнительно заполнять бумажные ведомости не требуется.

Более того, электронный автограф можно использовать не только во время сессии, но и для семестровых курсовых работ, проектов, зачетов.