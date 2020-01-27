Врачам могут разрешить дистанционно ставить пациентам предварительный диагноз. Такие изменения в законодательство сейчас разрабатываются в парламенте.

Об этом "РГ" рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о предварительном диагнозе. "Окончательный диагноз может быть поставлен лечащим врачом только на очном приеме, - уточняет сенатор. - Но первичный дистанционный прием, предварительный диагноз позволят сократить срок постановки окончательного диагноза, что очень важно для успешного лечения. При этом назначение самого лечения возможно лишь после проведения дифференциальной диагностики".

Благодаря интернету у врачей становится меньше бумажной работы и больше времени на лечение больных

Дистанционная диагностика - лишь часть телемедицинских технологий. Как отметил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сегодня все национальные медицинские центры оснащены телемедицинским оборудованием и подключены к телекоммуникационной инфраструктуре.

"Специалисты центров проводят консультации с коллегами из регионов по сложным клиническим случаям как в плановом, так и в экстренном режиме", - отметил Рязанский. По его словам, внедрение в медицинских организациях информационных систем позволяет решать застарелую проблему: снизить бремя бумажной работы врачей. Заметно сокращается время ожидания пациентов у кабинета врача, исчезают очереди в регистратуру. В электронном виде допускается получение согласия на хирургические вмешательства или отказ от них, медицинских заключений, справок и выписок из историй болезни.

Как добавляет Татьяна Кусайко, сегодня доктора активно консультируют друг друга по видеосвязи. Находясь за тысячи километров друг от друга, они могут оценивать состояние пациента, уточнять порядок обследования и лечения. "Телемедицинский сервис позволяет сделать доступнее качественную медицинскую помощь для населения, особенно в отдаленных регионах страны, небольших городах, сельской местности. Где бы ни работали доктора, они могут получать консультации высокопрофессиональных специалистов", - говорит сенатор.

Телемедицина также позволяет сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Оказание дистанционной медпомощи актуально для тех, кому затруднительно посещение медучреждений или выход из дома: для мам с детьми, беременных женщин, пожилых, инвалидов, добавляет Кусайко. Но, конечно же, все эти технологии будут стремительно развиваться только при условии, что и рабочие места специалистов будут оснащены необходимыми сервисами для видеосвязи.

По словам Валерия Рязанского, информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно. "Не везде определены требования к рабочим помещениям, которые могут использоваться для телемедицинских консультаций, не решены вопросы, связанные с хранением персональных данных, использованием цифровой подписи и электронной медицинской карты, совместимости информационных систем", - отметил сенатор. Все это необходимо как можно быстрее отладить.