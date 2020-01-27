Задержан подозреваемый в ограблении певицы MARUV в Киеве

Нацполиция задержала в Киеве мужчину, подозреваемого в краже вещей из автомобиля украинской певицы Анны Корсун, известной как MARUV, сообщается на официальном сайте правоохранительных органов.

Сообщение о совершенном преступлении поступило в одну из дежурных частей Киева 11 января. Сообщалось, что неизвестный разбил стекло автомобиля артистки на улице Богдана Хмельницкого и похитил сумку с денежными средствами и драгоценностями.

Оперативники благодаря записям с камер видеонаблюдения и опросам свидетелей смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления, а затем и задержать. Им оказался мужчина 1979 года рождения, который является "гражданином другого государства". В ходе обыска его места жительства были изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинении в совершении правонарушения. В виде меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен (свыше 1,6 миллиона рублей). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.