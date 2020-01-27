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27.01.2020 11:02
Рубрика: Общество

Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

Текст: Алена Ларина

Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.

Погодные аномалии вредны и флоре, и фауне. По словам директора финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Кимма Сааринена, прежде всего, опасность угрожает комарам, размножающимся в водоемах, образующихся благодаря весеннему таянию снега.

Фото: depositphotos.com
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При "дефиците" насекомых нечего будет есть птицам. Воробьям негде будет спрятаться от холодов, и часть из них могут замерзнуть.

Снежный покров необходим для будущего урожая, ведь он сохраняет озимые посевы. Летом, вероятно, вырастет меньше ягод, к примеру, черники. Раньше времени возможно появление клещей.

В тоже время, по словам ученого, не смотря на отсутствие снега, бояться резкого изменения климата не нужно. По результатам погодных исследований, последнее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений. Самым теплым оказался прошлый год, по этому показателю его превзошел лишь 2016-й.

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