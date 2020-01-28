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28.01.2020 18:23
Рубрика: Власть

Альбом Путина на сайте Кремля пополнился фото с 2010 по 2014 годы

Текст: Кира Латухина

На сайте 20.kremlin.ru появились новые фотографии и видеозаписи - с 2010-го по 2014 год. В основном, это работы личных фотографов и операторов президента Владимира Путина. Часть снимков и роликов уже была опубликована, часть представлена широкой публике впервые.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Среди материалов, выложенных в общий доступ на этот раз: осмотр спортивных объектов к Универсиаде в Казани, поездка на желтой "Ладе" по трассе Чита-Хабаровск, необычный подарок от болгарского премьера - щенок каракачанской овчарки, встреча с актером Леонардо ди Каприо в Санкт-Петербурге, тенорами Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом в Кремле, первый за 10 лет официальный визит японского премьера Синдзо Абэ, первая встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском в Ватикане, Олимпиада в Сочи и другие.

Напомним, что фотографии и видео на сайте начали публиковать в конце прошлого года.

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