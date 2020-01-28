Овен

Вы будете купаться в любви окружающих, если сами готовы открыть свое сердце. Но природный прагматизм вряд ли покинет вас.

Телец

Станет проще находить общий язык с окружающими. Это поможет налаживанию новых связей.

Близнецы

Удачные действия соперников могут помочь вам осознать, над какими из своих недостатков вам стоит поработать.

Рак

Если вам удастся сохранить ясное видение происходящего, то вашим соперникам и конкурентам придется несладко.

Лев

Не бросайте старые дела ради сомнительных новых. Но последние могут облегчить вам жизнь.

Дева

Не обсуждайте свои проблемы с людьми, которые ничем не могут вам помочь. Зато от мудрых можно ожидать разумных подсказок.

Весы

У вас появится большое желание реализовать задуманное. Постарайтесь не упустить время для решительных действий.

Скорпион

Если хотите сберечь силы, сократите общение до минимума. Проведите неделю спокойно, собирайте силы для рывка.

Стрелец

Если сумеете правильно распорядиться возможностями, то сэкономите и время, и деньги. Но не стоит ждать подарков судьбы.

Козерог

Если будете делать то, что привыкли, то вряд ли преуспеете. Корректируйте свои планы.

Водолей

Если сохраните ясное видение происходящего, то конкурентам придется несладко.

Рыбы

Большая часть возникающих ситуаций будет иметь скрытый смысл. Постарайтесь выполнять взятые на себя обязательства.