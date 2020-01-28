Британские спецслужбы посоветовали Джонсону сотрудничать с Huawei по 5G

Руководители британских спецслужб советуют премьер-министру страны Борису Джонсону продолжить сотрудничество с Huawei по созданию в Альбионе сети 5G, несмотря на настойчивые просьбы руководства Соединенных Штатов не делать этого. Во вторник представители спецслужб намерены довести до британского премьера информацию о том, что Huawei следует разрешить создать часть британской сети 5G.

Высокопоставленные представители британских разведки, контрразведки (MI5, MI6), Центра правительственной связи (GCHQ) и Национального центра кибербезопасности пришли к выводу, что деятельность китайского предприятия не будет угрожать британскому суверенитету, сообщили источники The Daily Mail. "По этому поводу существует единодушное мнение. Риски безопасности могут быть уменьшены. Если он (Борис Джонсон) не пойдет на этот шаг, то создание сети (5G) может быть приостановлено на годы", - заявил изданию на условиях анонимности один их высокопоставленных сотрудников британских спецслужб.

Тем не менее, ожидается, что под давлением Вашингтона британский премьер-министр все же предоставит Huawei ограниченный доступ к сети в Альбионе. Представители американской администрации в течение нескольких месяцев лоббировали идею о том, что дальнейшее сотрудничество с китайской фирмой негативно скажется на отношениях безопасности Лондона и Вашингтона. Американские чиновники предупредили британских министров, что продолжение работы с Huawei может "подорвать" обмен разведданными между Лондоном и Вашингтоном.

В результате в Палате общин появилась большая группа депутатов, которые пытаются убедить премьер-министра в том, что сотрудничество с Huawei по созданию сети 5G даст возможность Пекину "шпионить за британскими гражданами и саботировать критически важную инфраструктуру". Многие депутаты из числа правящей консервативной партии на экстренном заседании британского парламента, которое состоялось 27 января, выразили опасение, что китайской фирме будет разрешен доступ к британской инфраструктуре в сфере кибербезопасности.

Бывший лидер тори сэр Иан Дункан Смит отметил, что "совершенно странно" допустить в эту отрасль китайскую компанию, когда "идет кибервойна, в которой Китай, возможно, является крупнейшим участником". Влиятельный парламентарий Том Тугендхат сравнил допуск китайской компании к британским технологиям с тем, чтобы "выпустить дракона в нашу критически важную национальную инфраструктуру", и сказал, что Британии придется смириться с этим решением на десятилетия вперед. "Если правительство знает, что существует риск потери ключевой информации от наших ближайших союзников, в чем состоит подавляющее преимущество этого оборудования, когда мы хотим пойти на такой риск?", - отметил консерватор Оуэн Паттерсон.

Свои аргументы озвучил и представитель правительства, британский министр культуры Мэтт Уорман. По его словам, официальный Лондон "никогда не примет решение, которое угрожает нашей национальной безопасности или безопасности наших союзников".

Сам Джонсон, как отмечают наблюдатели, еще не принял окончательного решения на этот счет. В понедельник вечером он сообщил о том, что сотрудничество с китайской стороной станет "стратегической победой" для Великобритании, добавив, что британские пользователи заслуживают доступа к "фантастическим технологиям". С другой стороны, Джонсон также дал понять, что Huawei будет отстранен от создания "основных" частей сети 5G, настаивая на том, что он никогда не "поставит под угрозу" отношения Великобритании с Соединенными Штатами в сфере безопасности. В любом случае, отмечают аналитики, даже если Джонсон предоставит китайской компании "ограниченные полномочия", но все-таки разрешит ей работать по созданию сети 5G в Альбионе, он, с большой долей вероятности спровоцирует крупный трансатлантический скандал со своим ближайшим союзником. Ситуация может обостриться уже в среду, когда в Лондон с двухдневным визитом прибудет госсекретарь США Майка Помпео, который, по словам источников, должен высказать британскому премьеру свои аргументы, чтобы отговорить его от сотрудничества с Huawei. Добавим, что несмотря на дружеские отношения между Трампом и Джонсоном, в последнее время появились "тревожные посылы" для отношений двух стран: так, глава минфина США Стивен Мнучин дал понял, что глава Белого дома может повысить тарифы на импорт британских товаров в Америку в случае, если Даунинг-стрит введет повышенные налоги для американских технологических гигантов в Альбионе.

Вместе с тем, свои доводы в пользу контракта с китайской компанией будут озвучены на заседании Совета национальной безопасности во вторник со стороны руководителей британских спецслужб, прежде чем Джонсон примет окончательное решение. По прогнозу экспертов, Джонсон объявит о некоем компромиссном решении по этому вопросу, предоставив Huawei доступ к "неосновным" элементам сети 5G и исключив ее проникновение в так называемые уязвимые зоны в сфере кибербезопасности. Борис Джонсон в своих предвыборных выступлениях обещал предоставить британцам лучшую широкополосную связь. К тому же большинство челнов британского правительства убеждены в том, что, если бы он выберет другого, нежели Huawei, провайдера для 5G, потребуются годы, чтобы получить тот же результат при более высокой стоимости.

Известно, что 5G, пятое поколение мобильных интернет-соединений, обещает гораздо более высокие скорости, более широкий охват и более стабильные соединения. 5G - это обновленное "пятое поколение" для мобильной связи. Эта сеть состоит не из одной новой операционной системы, а из "системы систем", которая значительно увеличит скорость передачи данных. Так, например, пользователь сможет скачать фильм всего за три секунды. Сеть также способна увеличить пропускную способность интернета в тысячу раз, когда будет функционировать на полную мощность. 4G, как и все предыдущие модели G, в основном предназначен для просмотра на смартфонах. В отличие от этой связи 5G объединяет все виды устройств, от бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины, до автомобилей и счетчиков электроэнергии. Она должна создать то, что было названо "интернетом вещей", где все, что потребитель использует в повседневной жизни, может управляться дистанционно. Например, пользователь сможет использовать сеть 5G для управления стиральной машиной из другой части света. Сеть также может ускорить разработку автомобилей без водителя, позволяя транспортным средствам взаимодействовать друг с другом.

Напомним, что США и Австралия запретили Huawei использовать свои сети 5G в этих странах из-за опасений по поводу безопасности.