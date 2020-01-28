Быстров: Ситуация с Кокориным - стандартная история для нашего футбола

Эксперт "Матч ТВ", бывший полузащитник питерского "Зенита" Владимир Быстров в интервью "РГ" поделился своими ощущениями от предстоящего предсезонного турнира в Катаре с участием российских команд, а также высказал свое мнение по ситуации с нападающим Александром Кокориным.

Самая обсуждаемая тема последних дней - ситуация вокруг Кокорина.

Владимир Быстров: А что он там опять натворил? Тренируется же вроде, все спокойно.

Непонятная история с его возможным переходом на правах аренды в "Сочи".

Владимир Быстров: Да все там понятно. Я вот что хочу сказать: если в таком клубе как "Зенит", который идет на первом месте, возникают такие недопонимания между тренером и руководством, представляете, что творится в остальных командах? И имеет ли там тренер хоть какой-нибудь вес? Ситуация с Кокориным - стандартная история для российского футбола. И не только нашего, кстати. Везде так происходит. Просто сейчас все на виду - все в курсе всего и обсуждают в прессе, на ТВ. А раньше просто объявляли о переходе и все - пошел.

Но если быть объективным, вряд ли бы Кокорин играл в стартовом составе "Зенита" при Дзюбе и Азмуне, разве нет?

Владимир Быстров: Что значит вряд ли? Если тренер видит его в составе, пускай даже в роли джокера, выходящего на замену - значит, у него есть шанс бороться за свое место. Может, Кокорин на сборах смотрится лучше Дзюбы и Азмуна. Мне кажется, его хотят отправить в "Сочи", чтобы все улеглось после тюрьмы. Чтобы Саша спокойно работал и набирал форму.

Но после такого скандала внимания к нему еще больше будет.

Владимир Быстров: Он привык к этому. И, кстати, я не слышал, чтобы он говорил о нежелании уходить в "Сочи".

Агент от имени Кокорина говорил об этом.

Владимир Быстров: Ну тогда я понимаю его. Не нравится Кокорину какой футбол показывает "Сочи" - и что тут поделать? Если ты привык постоянно играть в атаку, сложно потом перестроиться. Это как когда я перешел в "Анжи", и мне сказали, что нужно находиться на одной линии с защитником. Я этого не понимал. Как ни крути - мне так не нравится. Я поиграл там, провел матчей десять - но думаете, получил удовольствие? Конечно нет.

Предсезонный турнир с участием российских команд, который ранее проводился уже дважды, себя оправдывает?

Владимир Быстров: Такой турнир как Кубок Париматч Премьер, конечно, нужен болельщикам. Идет предсезонка, матчей нет. А тут все команды на виду. Летом в Австрии мы увидели чем хорош "Ростов", минусы ЦСКА и "Спартака". Кстати, эти недочеты перенеслись и в чемпионат. Такой предсезонный турнир - это хорошая возможность для тренеров посмотреть все, оценить собственные силы. И для молодежи это только в плюс. Товарищеские матчи ведь мало показывают. А турнир транслируется в полном объеме. Хочешь не хочешь - придется где-то ускориться, подкатиться. Я вот вообще ненавидел товарищеские встречи. В них только сломаться можно. Еще и заставляли играть на фоне сумасшедших нагрузок. Ты провел две тренировки, ноги отваливаются, все болит - а тебе нужно еще и провести матч.

К тому же турнир выходит на международный уровень.

Владимир Быстров: Да, уверен, что у ребят из "Партизана" будет даже немного больше мотивации победить в нем. Это добавляет интриги.

*Полное интервью с Владимиром Быстровым читайте в одном из ближайших номеров "РГ"