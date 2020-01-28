Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачного ребенка

Бывший король Бельгии Альберт II признал своего внебрачного ребенка после анализа ДНК, сообщает ВВС.

В заявлении адвокатов экс-короля говорится о том, что "результаты анализа ДНК ... и выводы экспертов указывают на то, что он (Альберт II) является биологическим отцом госпожи Дельфины Боэль". 85-летний Альберт II решил прекратить судебную тяжбу, которая длилась с 2013 года, и теперь он "принимает тот факт, что Дельфина Боэль становится его четвертым ребенком".

В свою очередь адвокат 51-летней Дельфины Боэль Марк Уйтендаэль заявил в эфире телевидения RTL, что жизнь его подзащитной "была долгим кошмаром из-за этого стремления к идентичности".

Слухи о том, что у короля есть незаконнорожденный ребенок, впервые появились в 1999 году. Это утверждение вызвало скандал в королевском дворце. Сама Боэль впервые заявила, что король Альберт II является ее биологическим отцом во время интервью 2005 года. Ее мать, баронесса Сибилла де Селис Лонгшамс, утверждала, что у них с будущим королем были отношения между 1966 и 1984 годами, когда он был принцем Льежским Альбертом. Однако после смерти его старшего брата в 1993 году в возрасте 62 лет он неожиданно вступил на престол.

Альберт II потерял свой иммунитет от судебного преследования после того, как отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2013 году из-за состояния здоровья. Вскоре после его отречения от престола Дельфин Боэль начала судебное разбирательство.

В мае 2019 года апелляционный суд Брюсселя постановил, что экс-король должен быть оштрафован на 5000 евро за отказ пройти ДНК-тестирование. В итоге он был вынужден сдать ДНК-тест, который и установил его отцовство.