ЦБ планирует первые сделки по продаже "Открытия" на 2021 год

Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из группы банка "ФК Открытие". К работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка.

ЦБ рассматривает различные варианты продажи, включая частные и публичные размещения, первые сделки планируются на 2021 год.

Банк России стал собственником "Открытия" в 2017 году в результате санации по новой схеме - через прямые вливания из ЦБ в капитал проблемного банка. Позже регулятор помог "Открытию" избавиться от непрофильных и токсичных активов. В середине прошлого года Банк России объявил о де-юре завершенной санации "Открытия".

Первая попытка ЦБ продать санированный по новой схеме банк (Азиатско-Тихоокеанский банк) окончилась в марте прошлого года неудачей - участники аукциона сочли завышенной начальную цену.

При продаже "Открытия" будет соблюден "разумный баланс" между максимальным возмещением затрат на санацию и сроками выхода из капитала банковской группы, говорится в сообщении Банка России. Одним из основных подходов к продаже станет недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа банка.