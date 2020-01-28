ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов

Чистая прибыль банков за 2019 год достигла 1,7 трлн рублей (до налогов - 2 трлн), сообщает Банк России.

Однако фактически банки заработали меньше - без учета технического дохода от внедрения нового стандарта учета кредитного риска МСФО 94 и сокращения убытка банков, проходящих санацию в ФКБС, прибыль сектора составила 1,3 трлн рублей, что на 11% ниже результата 2018 года (1,5 трлн рублей).

Вместе с тем в 2019 году банковский сектор нарастил объем начисленных дивидендов до 540 млрд рублей (против 464 млрд в 2018 году).

ЦБ отмечает, что процесс оздоровления банковского сектора после пика 2014-2016 годов перешел в завершающую стадию, и уход с рынка оставшихся слабых игроков уже не представляет системного риска.