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28.01.2020 16:14
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов

Текст: Игорь Зубков
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Чистая прибыль банков за 2019 год достигла 1,7 трлн рублей (до налогов - 2 трлн), сообщает Банк России.

Фото: iStock
ЦБ РФ: Вклады физлиц в банках превысили 30 трлн рублей

Однако фактически банки заработали меньше - без учета технического дохода от внедрения нового стандарта учета кредитного риска МСФО 94 и сокращения убытка банков, проходящих санацию в ФКБС, прибыль сектора составила 1,3 трлн рублей, что на 11% ниже результата 2018 года (1,5 трлн рублей).

Вместе с тем в 2019 году банковский сектор нарастил объем начисленных дивидендов до 540 млрд рублей (против 464 млрд в 2018 году).

ЦБ отмечает, что процесс оздоровления банковского сектора после пика 2014-2016 годов перешел в завершающую стадию, и уход с рынка оставшихся слабых игроков уже не представляет системного риска.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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