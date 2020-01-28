Котировки нефти опустились ниже 60 долларов за баррель, достигнув минимальных значений с осени 2019 года. Основной причиной называются опасения по поводу дальнейшего распространения коронавируса.

Вывод странный, поскольку нефть никак не связана с расширением эпидемии. А она пока имеет не те масштабы, чтобы парализовать экономику Китая. Пострадали туризм и перевозки что снизило объемы потребления топлива, но этого слишком мало, чтобы обрушить котировки. "Цены активов достаточно нервно реагируют на новости о распространении вируса. Несмотря на уменьшение запасов нефти в хранилищах США и сбалансированность спроса и предложения, за последние пару недель котировки упали с более чем 70 до менее 60 долларов за баррель", - уточнил аналитик "Альфа-Капитал" Артем Копылов.

Коронавирус дал дополнительный импульс снижению цен на нефть, но не был причиной их падения

Запасы в США снизились на 405 тысяч баррелей, а ожидалось их уменьшение более чем на 1 млн баррелей. Эта информация сыграла на понижение котировок. Масла в огонь подлил президент США Дональд Трамп, заявив на форуме в Давосе, что его страна - главный экспортер нефти и газа в мире и готова дальше наращивать их добычу. Забыв, правда, уточнить, что США также и самый большой в мире потребитель нефти, а экспорт "черного золота" из страны превысил импорт только в прошлом сентябре, впервые с 1949 года.

Для значительного замедления экономики Китая - крупнейшего импортера нефти - эпидемия коронавируса слишком мала. При этом никаких сообщений о закрытии портов страны для нефтяных танкеров или срыве поставок не приходило. Зато на общем негативном информационном поле новости о распространении заболевания могли дать дополнительное ускорение снижению цен на нефть. "В условиях, когда ликвидности на рынках много, их реакция на какие-либо негативные новости, как правило, бывает достаточно обостренной", - отметил профессор ВШЭ, партнер GКEM Analytica Евгений Гавриленков. Он напомнил, как в августе и в конце сентября 2019 года цена нефти также снижалась ниже 60 долларов. Рынки тогда нервно реагировали на новости о том, как разворачивалась дискуссия по торговым вопросам между США и Китаем. После чего на фоне информации о возможности улаживания торговых споров успокаивались.

По его мнению, такая нервная реакция вполне естественна, поскольку на финансовых рынках в последние годы вновь образовалось много пузырей - в том числе на облигационном рынке, который остается сильно искаженным регуляторами, продолжающими политику количественного смягчения. Снижение цены нефти привело к тому, что спрос на облигации повысился, и доходность по ним упала еще ниже. "По многим бумагам доходность отрицательная, и это означает, что как только рынки "переварят" тему вируса, то ликвидность вновь может быть направлена на сырьевые рынки", - пояснил Гавриленков.

Фактически, при отсутствии глобальных изменений на нефтяном рынке ожидать сильного снижения цен на "черное золото" в долгосрочном периоде не приходится. С одной стороны, котировки подталкивают вверх продолжение действия соглашения ОПЕК+, нестабильность на Ближнем Востоке и нормализация отношений США и Китая. С другой - на нефтяные цены давит рост добычи в странах не ОПЕК, в первую очередь в США. Коронавирус сыграл за снижение цен, но его действие на рынок будет уменьшаться и в конце концов исчезнет.

"На нефтяные котировки влияет не сам коронавирус, а опасения рынков, что он может стать тем "черным лебедем" для начала глобальной рецессии, которого все так ждали и так боялись. Конечно, в этом есть элемент истерии", - считает эксперт-аналитик "ФИНАМ" Алексей Калачев. С его точки зрения, есть и основания для опасений. "Пока еще трудно оценить масштаб проблем, с которыми столкнулся Китай. Но можно предположить динамику мировой экономики, если окажется, что темпы роста одного из ее локомотивов - КНР - замедляются", - сказал он.

Сегодня состояние рынка уже более спокойное, но котировки по инерции продолжают падать. Если смотреть в целом, то еще на него в первом квартале негативно влияют сезонные факторы, как правило, сокращающееся потребление. "В марте ожидается заседание ОПЕК+, в ходе которого могут продлить ограничение добычи. Также производители уже сообщают о технических ремонтах на месторождениях и трубопроводах, что сократит поступление нефти на рынок и снизит давление на цены", - подчеркнула аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"