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28.01.2020 12:56
Рубрика: Экономика

Данные покупателей алкомаркетов "Красное & Белое" попали в Сеть

Текст: Ольга Игнатова

Личные данные почти 17 млн покупателей алкомаркетов "Красное & белое", которым в свое время оформили там карты лояльности, опубликованы в интернете. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Фото: iStock
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Сначала часть базы данных с информацией о 124 тысячах покупателей "Красного & Белого" продавалась в даркнете на форуме "Дубликаты" за 15 000 рублей. Но теперь уже данные о 4 млн покупателей можно найти на англоязычном форуме Raid. Базу о 17 млн человек, имеющих карты магазина, разместил и Telegram-канал Freedom Fox.

Многие из этих записей содержат недостоверную информацию. Однако некоторые люди, которым "Ведомости" позвонили по случайно выбранным телефонным номерам из базы, подтвердили, что они действительно имеют карты программы лояльности сети.

В самой сети алкомаркетов сообщили, что информация об утечке личных данных проверяется и пока не подтверждена.

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