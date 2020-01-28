Депозиты граждан превысили 30 триллионов рублей

Граждан не смущают падающие ставки по депозитам: за 2019 год они увеличили свои вклады в банках на 10,1%, что существенно выше показателя 2018 года (+6,5%). Всего на 1 января 2020 года россияне хранили на депозитах в банках 30,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России.

Только за декабрь, когда происходили выплаты годовых премий, под которые банки запускают сезонные промоакции, объем вкладов вырос более чем на 950 млрд рублей. При этом к декабрю ставка по долгосрочным рублевым вкладам снизилась до 5,84% с 6,91% в январе 2019 года.

Не смущает граждан и стремящаяся к нулю доходность валютных вкладов: их доля за год снизилась не сильно, с 21,5% до 19,6%, не только несмотря на падение ставок (в долларах США они снизились с 3,3% до 1,1%, сказался эффект повышения Банком России в июле норматива резервов по ним), но и укрепление рубля. Дальше дедолларизацию будут сдерживать снижение рублевых ставок и уменьшение их дифференциала с валютными ставками. Достигнутый уровень девалютизации уже приемлем, особенно в сравнении с многими другими странами, отметил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Снижение доли валютных депозитов замедлилось, несмотря на укрепление рубля и снижение ставок

Депозиты остаются основным инструментом для сбережения накоплений граждан, поскольку они защищены государством, предлагаемые ставки все еще достаточно привлекательны (они на 2-3% выше уровня инфляции 2019 года), а отмечаемый многими банкам тренд на более длительное размещение средств во вклады позволяет получать более высокие проценты, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Также в условиях неопределенности ожиданий относительно экономической ситуации снижается потребительская активность, и население становится более склонно к модели сберегательного поведения. "В 2020 году мы ожидаем, что данная тенденция сохранится и темп роста объема депозитов по итогам года будет сопоставим с 2019 годом (около 10%)", - прогнозирует Михаил Полухин.