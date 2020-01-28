Депозиты граждан превысили 30 триллионов рублей

Новости

Появилось видео с места ДТП с актрисой из "Глухаря" Ларисой Хорошиловой 00:07
Актера из "Интернов" Илью Глинникова ограбили в центре Москвы 28.01.2020
Минтруд: Величина прожиточного минимума не влияет на меры соцподдержки 28.01.2020
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 28.01.2020
Бывший директор фабрики "Меньшевик" оправдан присяжными 28.01.2020
Пожар на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован 28.01.2020
Ученые: коронавирус может передаваться с расстояния 2 метра и через глаза 28.01.2020
Палестина не примет предложенную Трампом "сделку века" 28.01.2020
В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом 28.01.2020
В США представили лысую Барби и Кена с длинными волосами 28.01.2020
Возгорание на ТЭЦ в Москве не нарушило энергоснабжение 28.01.2020
На территории ТЭЦ в Москве загорелся трансформатор 28.01.2020
На Украине с почестями похоронили последнего эсэсовца из дивизии "Галичина" 28.01.2020
Трамп опубликовал карту раздела Израиля и Палестины 28.01.2020
Володин оценил избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ 28.01.2020
Александр Емельяненко рассказал о пребывании в СИЗО 28.01.2020
В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку 28.01.2020
Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет "Дом.РФ" 28.01.2020
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat 28.01.2020
МИД России прокомментировал "сделку века" США 28.01.2020
Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом 28.01.2020
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ 28.01.2020
Илья Геркус намерен выиграть суд у "Локомотива" 28.01.2020
Глава Ростовской области выразил соболезнования родным убитого депутата 28.01.2020
Трамп раскрыл подробности предложенной Израилю и Палестине "сделки века" 28.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 23:17
Рубрика: Экономика

Вкладам не нашлось замены

Депозиты граждан превысили 30 триллионов рублей
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
Граждан не смущают падающие ставки по депозитам: за 2019 год они увеличили свои вклады в банках на 10,1%, что существенно выше показателя 2018 года (+6,5%). Всего на 1 января 2020 года россияне хранили на депозитах в банках 30,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России.
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Эксперты рассказали, что выгоднее: вклад в банке или народные облигации

Только за декабрь, когда происходили выплаты годовых премий, под которые банки запускают сезонные промоакции, объем вкладов вырос более чем на 950 млрд рублей. При этом к декабрю ставка по долгосрочным рублевым вкладам снизилась до 5,84% с 6,91% в январе 2019 года.

Не смущает граждан и стремящаяся к нулю доходность валютных вкладов: их доля за год снизилась не сильно, с 21,5% до 19,6%, не только несмотря на падение ставок (в долларах США они снизились с 3,3% до 1,1%, сказался эффект повышения Банком России в июле норматива резервов по ним), но и укрепление рубля. Дальше дедолларизацию будут сдерживать снижение рублевых ставок и уменьшение их дифференциала с валютными ставками. Достигнутый уровень девалютизации уже приемлем, особенно в сравнении с многими другими странами, отметил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Снижение доли валютных депозитов замедлилось, несмотря на укрепление рубля и снижение ставок

Депозиты остаются основным инструментом для сбережения накоплений граждан, поскольку они защищены государством, предлагаемые ставки все еще достаточно привлекательны (они на 2-3% выше уровня инфляции 2019 года), а отмечаемый многими банкам тренд на более длительное размещение средств во вклады позволяет получать более высокие проценты, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Также в условиях неопределенности ожиданий относительно экономической ситуации снижается потребительская активность, и население становится более склонно к модели сберегательного поведения. "В 2020 году мы ожидаем, что данная тенденция сохранится и темп роста объема депозитов по итогам года будет сопоставим с 2019 годом (около 10%)", - прогнозирует Михаил Полухин.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
МИД России прокомментировал "сделку века" США
Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Глава Чувашии исключен из "Единой России"
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку