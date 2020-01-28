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Текст:   Евгений Гайва 
17:20 28.01.2020

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Все управляющие компании (УК) в многоквартирных жилых домах, в том числе в ведомственных домах, будут выбираться на конкурсной основе. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По действующему Жилищному кодексу все управляющие компании в многоквартирных жилых домах выбираются жильцами на общих собраниях. При этом, в каждом городе есть дома, в которых все жилые помещения принадлежат муниципалитету или региону.

Фото: ТАСС
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В таких ведомственных домах управляющие компании назначались владельцем. Теперь эта практика будет прекращена. В ведомственном жилье также все УК будут выбираться по конкурсной процедуре.

Основными критериями для выбора компаний будут качество услуг и их стоимость.

Такой метод определения УК позволит снизить для жителей стоимость услуг ЖКХ и повысить их качество.

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