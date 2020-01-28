Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

По действующему Жилищному кодексу все управляющие компании в многоквартирных жилых домах выбираются жильцами на общих собраниях. При этом, в каждом городе есть дома, в которых все жилые помещения принадлежат муниципалитету или региону.

В таких ведомственных домах управляющие компании назначались владельцем. Теперь эта практика будет прекращена. В ведомственном жилье также все УК будут выбираться по конкурсной процедуре.

Основными критериями для выбора компаний будут качество услуг и их стоимость.

Такой метод определения УК позволит снизить для жителей стоимость услуг ЖКХ и повысить их качество.