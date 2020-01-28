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28.01.2020 19:10
Рубрика: Происшествия

Завод-призрак

За кражу у "Роснано" осуждены двое коммерсантов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
В хорошевском суде Москвы вынесен приговор двум коммерсантам - учредителю "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и генеральному директору компании Евгению Султанову за хищение миллиарда рублей у "Роснано". Атауллаханову суд дал восемь лет лишения свободы, а Султанову - пять.

Суд признал обоих виновными в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере. Это статья 160 Уголовного кодекса. Атауллаханову добавили еще и уголовную статью про отмывание денег, "полученных преступным путем".

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Как записано в уголовном деле, с 2010 года "Роснано" инвестировала в некую фирму "НТ-Фарма" более одного миллиарда рублей. В такие огромные деньги оценили строительство в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. И место для завода нашли - на территории национального парка "Плещеево озеро". Выдать разрешение на строительство там предприятия без письменного согласования с Минприроды России нельзя. Но разрешение дал Денис Кошурников, на тот момент глава Переславского района.

Строить завод так и не стали, а полученные очень большие деньги тем временем растаяли

Земля в нацпарке чудесным образом оказалась в собственности у фирмы главы района. Быть одновременно чиновником и коммерсантом и владеть землей в национальном парке законом в нашей стране запрещено. Но у Кошурникова все получилось. Глава района также оказался фигурантом этого уголовного дела. Руководители компании обвинялись в растрате, а Кошурникову сначала предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, а затем дело в отношении него расследовалось по уголовной статье "Халатность". По версии следствия, Атауллаханов и Султанов купили у Кошурникова участок заповедной земли не для того, чтобы на нем построить завод. Вся эта суета с бумагами требовалась, чтобы создать видимость выполнения проекта. Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Но ни в том году, ни после ничего строить так и не начали. Ну а полученные очень большие деньги растаяли.

Атауллаханов на суде не признал вину, а Султанов с чем-то согласился, а с чем-то нет. Но сделку со следствием он подписал. Кошурникова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и освободили от наказания "в связи с истечением срока давности".

Происшествия Правосудие Суд Компании Госкорпорации Роснано

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