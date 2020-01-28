Экологические вызовы дают "зеленую улицу" сжиженному топливу

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) развивается стремительно. Строятся новые предприятия, растут переработка и спрос, а вместе с ними - конкуренция. Как преуспеть на таком волатильном рынке? Об этом "РГ" рассказал Роман Дашков, главный исполнительный директор компании "Сахалин Энерджи" - оператора проекта "Сахалин-2", в инфраструктуру которого входит первый в России завод по производству СПГ.

Первый в России завод по производству СПГ на Сахалине остается одним из главных производителей энергоресурсов на мировом рынке. Фото: Пресс-служба "Сахалин Энерджи"

Каким вы видите сценарий развития отрасли СПГ если не на следующую четверть века, то хотя бы на ближайшие 5-10 лет? Предложение на рынке будет опережать спрос или отставать от него?

Роман Дашков: Сценарии могут быть разными. Решения, которые принимаются сегодня, должны обеспечить устойчивость бизнеса в меняющихся условиях на длительную перспективу. При этом необходимо, чтобы система управления в компании имела инструмент гибкого реагирования на политические, экономические и другие условия, которые могут повлиять на ее деятельность, учитывая влияние заинтересованных сторон на ваш бизнес. Эти две составляющие, в свою очередь, позволят реализовать потенциал возможного роста и развития.

Главный исполнительный директор компании "Сахалин Энерджи" Роман Дашков: "Рынок СПГ едва ли не самый клиентоориентированный из всех сырьевых". Фото: Пресс-служба "Сахалин Энерджи"

Рынок СПГ едва ли не самый клиентоориентированный из всех сырьевых. Газ может быть доставлен практически в любую точку мира - его цена формируется на бирже, но конечная стоимость зависит от инфраструктуры. Современные технологии транспортировки СПГ судами-газовозами с использованием плавучих регазификационных терминалов позволяют существенно расширить возможности поставок СПГ в самые разные регионы (в том числе с неразвитой наземной инфраструктурой). Благодаря этому открываются новые рынки в Южной и Юго-Восточной Азии. Китай, Индия и Бангладеш демонстрируют, какими серьезными темпами Азиатско-Тихоокеанский регион намерен увеличивать потребление СПГ. Рынки традиционных азиатских покупателей (Япония, Южная Корея и Тайвань) характеризуются устойчивым спросом, развитой инфраструктурой терминалов приема СПГ и большими перспективами. В этих условиях важно обеспечить надежные и бесперебойные поставки голубого топлива во все регионы, где имеется спрос. Отвечая на потребности покупателей, производители СПГ направляют усилия на освоение новых месторождений и строительство терминалов по всему миру.

Растущий спрос на СПГ может превысить предложение, но основные игроки на этом рынке уже определились: Россия, Катар, Австралия и США. Последние сегодня рассчитывают на достаточно форсированный выход на рынок СПГ, поэтому увеличение спроса на природный газ и СПГ будет сопровождаться обострением конкуренции на рынке. Очевидно, что проекты с наименьшими издержками имеют реальные преимущества и могут предложить газ как экологически чистое топливо и по конкурентным ценам в сравнении с такими источниками энергии, как уголь и возобновляемые источники, которые могут являться лишь дополнением для того или иного региона.

Газ может быть доставлен практически в любую точку мира - его цена формируется на бирже, но конечная стоимость зависит от инфраструктуры

По мнению экспертов, экономика Китая стремительно вступила в свой "золотой век". Насколько эта страна отличается от других стран-покупателей?

Роман Дашков: Как безопасное и экономически привлекательное топливо природный газ успешно конкурирует с другими ископаемыми источниками энергии - нефтью и углем. В этом плане повышенное внимание к вопросам экологии только укрепляет позиции СПГ (наряду с его отличной совместимостью с развивающимися технологиями возобновляемых источников энергии). То есть увеличение доли СПГ в энергобалансе стран во многом обусловлено тем, что он именно экологичен - это его неоспоримое преимущество. Причиной столь быстрого роста импорта газа в Китай стала политика его правительства, направленная на сокращение использования угля в промышленности и домохозяйствах. В КНР вынуждены увеличивать закупки газа (СПГ в первую очередь), чтобы обеспечить экологически чистым топливом всех потребителей, которые по требованию властей отказались от угля. При этом если сначала более интенсивно развивался трубопроводный импорт газа, то последние несколько лет растущий спрос приходится удовлетворять за счет импорта СПГ. С одной стороны, это связано с тем, что наиболее промышленно развитые районы находятся на восточном побережье, где логично развивать инфраструктуру по импорту СПГ. Но одновременно с этим потребность Китая в трубопроводном газе остается высокой с точки зрения экономических параметров и надежности развития его потребления в новых районах.

Для того чтобы поддерживать дальнейший рост спроса на импортный газ в Китае, нужны дополнительные мощности, и они уже вводятся в эксплуатацию: "Сила Сибири" добавит примерно 50% мощностей в области трубопроводного транспорта. Кроме того, в Китае активно строятся регазификационные терминалы, недостаточная мощность которых когда-то служила главным сдерживающим фактором увеличения поставок СПГ в КНР.

СПГ представляет собой уникальный по энергетическим и экономическим свойствам продукт, который позволил создать гибкую коммерческую основу доставки природного газа к любым объектам его использования. В 2017 году объемы мирового импорта СПГ впервые преодолели отметку в 300 млн тонн. Крупнейшим центром спроса на СПГ в 2018 году оставались страны Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом на долю Китая пришлось более половины прироста мирового спроса.

"Сахалин Энерджи" как успешный производитель и продавец СПГ не остается сторонним наблюдателем этих процессов. Если раньше наши поставки СПГ в Китай осуществлялись через аффилированные с акционерами торговые компании, то в прошлом году впервые в своей истории мы осуществили прямую поставку углеводородов в КНР. Тендер на покупку сверхплановой партии выиграла компания PetroChina - самый крупный на сегодняшний день китайский покупатель и первый, с кем мы заключили контракт. И это только начало.

"Сахалин Энерджи" исполнилось 25 лет. Насколько изменился рынок СПГ с того момента, как компания построила и ввела в эксплуатацию первый в России завод по производству сжиженного природного газа?

Роман Дашков: В последние годы на этом рынке наблюдаются две основные тенденции. Одна из них - то, что на фоне затяжного падения цен, вызванного дисбалансом спроса и предложения (в пользу последнего), крупные покупатели увидели хороший шанс изменить правила игры. К счастью, СПГ-индустрия уже выработала механизмы, которые позволяют предвидеть глобальные процессы, и теперь как потребители, так и производители стремятся находить компромиссные решения. Сложность принятия наиболее эффективных решений зависит от аналитики. Она должна быть основана на максимально точных данных и объективной оценке возможностей компании, которые позволяют влиять на изменение ситуации. Другими словами, управлять процессом и быть в игре, устанавливая правила, которые возлагают на вас обязательства. То, насколько самостоятельно вы можете использовать эти инструменты, определяет уровень эффективности вашего управления. Но какое бы решение не было принято, оно должно быть сбалансированным и включающим в себя меры по снижению рисков получения отрицательных результатов.

Второй тенденцией рынка СПГ является его унификация. Все меньше ощущается географическая обособленность рынков АТР, Европы и Америки. Теперь поставщики способны беспрепятственно доставлять СПГ в регионы с более высоким спросом и уровнем цен. Движущей силой этой трансформации выступают покупатели, а также правительства стран АТР. Продолжаются поиски универсальных ценовых индексов для спотовой торговли и долгосрочных контрактов. Формируются и конкурируют между собой потенциальные СПГ-хабы в Сингапуре, Японии, Шанхае, зарождаются будущие крупные биржи и электронные торговые площадки.

"Сахалин-2" был задуман и реализован для добычи нефти и природного газа с производством и экспортом СПГ преимущественно в страны АТР. Как изменится стратегия компании в связи с ростом спроса на СПГ в других регионах?

Роман Дашков: Наша миссия, которая остается неизменной, заключается в стремлении быть ведущим производителем энергоресурсов на мировом рынке. Чтобы соответствовать ей, компания реализует единую стратегию роста, состоящую из трех ключевых элементов. Первый - обеспечение текущей надежности объектов для поддержания высокой производственной эффективности. Второй - постоянное совершенствование бизнес-процессов и, как результат, качественное корпоративное управление. Третьим элементом является развитие минерально-сырьевой базы для нашего производства СПГ. Полная и своевременная реализация стратегии позволяет компании поддерживать репутацию надежного поставщика энергоресурсов, а это означает укрепление связей с покупателями и последующее расширение рынков сбыта.

Впереди следующие 25 лет, новые планы и надежды. О чем вы мечтаете для компании?

Роман Дашков: Основа успеха компании - это персонал, который обеспечивает качественную реализацию поставленных целей и задач. Стремлюсь в своей работе к тому, чтобы через следующие 25 лет коллектив оставался таким же сплоченным, сохранял удивительную творческую атмосферу и объединял межнациональную культуру лучших мировых энергетических компаний. Если и через 25 лет те, кто придет после нас, будут выражать свою гордость и удовлетворенность от работы в компании такими же словами, значит, мы сохранили преемственность решений, которые повторили или превзошли наш успех.

Сотрудники о компании

"Сахалин Энерджи" - это канал "Дискавери"; "Турбогенератор из лучших специалистов России, лучших иностранных специалистов, обогащенная смесь, которая вызывает турбулентный поток, стремительно движущийся вперед и создающий будущее"; "За спиной - огромная сила, с которой можно свернуть любые горы".

Кстати

Технологию по сжижению природного газа изобрел немецкий ученый и предприниматель Карл фон Линде еще в конце XIX века. Но первую промышленную партию СПГ отгрузили лишь в конце 50-х годов прошлого века из США в Англию. Спустя пять лет на воду спустили первый газовоз. Он курсировал между Алжиром и Великобританией. Не случайно самый крупный терминал Европы по приему СПГ в миллион кубов находится сегодня в Англии.