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28.01.2020 21:03
Рубрика: Власть

Настройки управления

Эксперты объяснили, почему нужны поправки в Конституцию
Текст: Олеся Красневская
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, направлены на укрепление государства и института власти. К такому выводу пришли участники "круглого стола", организованного Экспертным институтом социальных исследований.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что самое важное в этих поправках - "это укрепление государства, укрепление института власти как такового". Он напомнил об условиях, в которых принималась Конституция в 1993 году. "Документ принимался с суперпрезидентскими полномочиями для Бориса Ельцина. Эти полномочия нужны были не для того, чтобы он этими полномочиями наслаждался, а чтобы за счет них стягивать страну, которая просто развалилась бы на куски", - пояснил он. Сейчас такой угрозы уже нет, уверен эксперт.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан

Все участники "круглого стола" признали, что за 20 лет были достигнуты управляемость государством, стабильность политической системы.

Та система, которая была окончательно сформирована к середине 2000-х годов с жесткой вертикалью управления и замкнутостью на президента, обеспечила безопасность страны, спасла ее от распада, согласен член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. Но сейчас экономические возможности страны вышли на новый уровень и теперь сложившаяся система может тормозить движение вперед, считает эксперт. "Реальные проблемы и многие вопросы при нынешней системе госуправления приходится решать в ручном порядке, несмотря на большое количество чиновников", - пояснил Манойло. "Именно поэтому пришло время для изменения самой системы госуправления", - уверен эксперт. Поправки именно в Конституцию нужны для того, чтобы предлагаемые президентом изменения носили необратимый характер.

Назрели изменения самой системы госуправления, считают эксперты

Особенно важными эксперты считают поправки, направленные на национализацию элит. Речь идет о закреплении в Конституции запрета на двойное гражданство и вид на жительство за рубежом для высокопоставленных политиков и чиновников и 25-летнем цензе оседлости для кандидатов в президенты. Как отмечает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, фиксация этих поправок в Основном Законе позволит защитить Россию от повторения украинского сценария, условного майдана, "где оказался огромный десант людей, "соросят", которых готовили как колониальную администрацию". Изменения в Конституцию Матвейчев называет "защитой от дурака".

Фото: РИА Новости
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева отметила, что поправки направлены на ужесточение требований перед вступлением страны в новый выборный период и относятся в том числе к будущим народным избранникам.

Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов в целом отмечает предложения по поправкам в Конституцию, которые "связаны со структурой власти", и "особенно достройку механизма ответственности правительства". "Недостаточно пообещать что-то во время выборов, необходимо будет потом показать, как вы это все реализовали", - говорит эксперт.

Важна и социальная часть поправок в Конституцию: Путин таким образом обязывает государство всегда обеспечивать необходимый уровень социального достоинства гражданам России, говорит Курбангалеева. Речь идет о закреплении в Конституции МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, индексации социальных пособий, пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".

Власть Работа власти Госуправление Изменения в Конституцию РФ

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