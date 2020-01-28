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28.01.2020 20:36
Рубрика: Экономика

Люди государственного долга

Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Низкие ставки заставляют вкладчиков присматриваться к альтернативам: одни пробуют вложения в ценные бумаги, другие - в трехлетние облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Первый путь обещает неплохую доходность, но сопряжен с хлопотами и риском, второй - напоминает долгосрочный депозит, позволяя зафиксировать доход, пусть и небольшой, на три года вперед.
Облигации в основном приобретают люди старшего возраста. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Облигации в основном приобретают люди старшего возраста. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Облигации в основном приобретают люди старшего возраста. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

ОФЗ-н унаследовали от "классических" гособлигаций лишь некоторые элементы механики инвестиционного инструмента: гарантом выплат является государство (максимальная надежность - госгарантии не ограничиваются суммой в 1,4 млн рублей, как вклад в банке), стабильный доход в виде купонов раз в полгода, низкий порог входа (от 10 тысяч рублей), привычный банк как точка покупки/продажи. От обычных облигаций отличаются тем, что их нельзя продать на бирже, только банку, и при продаже ранее чем через год купонный доход не выплачивается - зато стоимость бумаг известна заранее. Если вы решите продать ОФЗ-н по истечении года, купон будет выплачен согласно дням владения бумагой - в этой части условий досрочного возврата народные облигации имеют преимущества перед депозитами.

Вкладов на три года с относительно высокими ставками и возможностью досрочного выхода без потери дохода крупные банки уже не предлагают

Министерство финансов выпускает народные облигации исключительно для повышения финансовой грамотности и мягкого вовлечения граждан на рынок капитала. После хорошего старта в 2017 году спрос на новые бумаги стал падать, и в сентябре 2019 года Минфин взял на себя уплату банкам комиссий за продажу и покупку облигаций, втрое снизил минимальную сумму покупки, расширил сеть продаж - к Сбербанку и ВТБ в качестве банков-агентов прибавились Почта Банк и Промсвязьбанк. Наконец, сами банки внедрили продажу облигаций через мобильные и интернет-приложения.

Фото: iStock
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Однако падение ставок не обошло и ОФЗ-н: если первый модернизированный выпуск облигаций, поступивший в банки в сентябре 2019 года, предполагал ставку купона от 6,5% до 7,35% годовых (купон растет по мере владения бумагой), то у бумаг, которые банки предлагают с января, ставки определены в диапазоне от 5% (первый купон) до 5,4% (шестой купон), что ниже средней максимальной ставки в 10 крупнейших банках (5,9%). Впрочем, на старте размещения выпуска Минфин делает скидку, которая постепенно уменьшается. Так, цена размещения одной облигации в первый день продажи текущего выпуска (9 января) составляла 98% от номинала (номинал - 1 тысяча рублей), что предполагает доходность к погашению в 6,02% годовых, а на неделе с 27 по 31 января ОФЗ-н размещаются уже по цене 98,58% от номинала (доходность к погашению 5,81%).

Оценивая народные облигации, нужно иметь в виду, что на рынке ожидается дальнейшее снижение рыночных ставок по вкладам, а вкладов на три года с относительно высокими ставками, с возможностью досрочного выхода без потери накопленного дохода крупные банки не предлагают, указывает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Покупают ОФЗ-н в основном люди старшего возраста ввиду консервативности продукта и большей доли доверия к государству и предлагаемым им инструментам, указывают представители банков. У молодых клиентов потребность в более агрессивном инвестировании и самостоятельном управлении своими финансами выше, они более склонны к риску и авантюризму, более продвинуты технически и информационно, в том числе у них намного выше активность в онлайн-каналах, отмечают в Промсвязьбанке. Покупатель ОФЗ-н - это клиент, как правило, среднего возраста, со сберегательной моделью поведения, обладающий определенным накопленным капиталом, который он готов инвестировать в ценные бумаги, говорит Бабаджанян.

В такой банке хранить рубли, доллары, евро и даже фунты стерлингов, конечно, можно. Но приумножить - вряд ли. Фото: Photoxpress

На переток вкладов в ОФЗ-н косвенно указывает достаточно высокий "средний чек" их покупок. Так, в Промсвязьбанке он вырос с 450 тысяч до 560 тысяч рублей. Там отмечают также ощутимую долю перетока в ОФЗ-н средств из консервативных ПИФов и индивидуального страхования жизни на три года.

Спрос на ОФЗ-н после модернизации условий по ним не изменился. "Некоторое снижение ставок доходности оказало негативное влияние на спрос, а расширение географии и отмена комиссии за размещение - наоборот, положительное", - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ Владимир Потапов. Среди возможных способов расширения продаж ОФЗ-н в банке называют улучшение условий досрочного погашения и увеличение доходности, а также квартальную (а не раз в полгода) выплату купона.

Среди тех, кто уже инвестирует в фондовый рынок, отношение к ОФЗ-н скептическое. "Позиционирование продукта, мягко говоря, устарело, - считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Если эта бумага для крупных клиентов, то где значительная премия по сравнению с депозитом в том же госбанке? Если продают от 10 тысяч рублей, то смысл таких покупок, если на 100% застрахованный депозит в другом банке даст больше?"

Тем не менее у ОФЗ-н останется своя ауди­тория: и среди людей в возрасте 50+, которым сложно внедрять в свою жизнь новое и которые не готовы рисковать, и даже среди молодых людей - той их части, которым некогда постигать инвестиционные премудрости. "Благодаря ОФЗ-н молодые инвесторы могут на практике изучить механизм применения и формирования дохода в облигациях, - считает Наталья Шумакова, эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант по финансовой грамотности проекта Вашифинансы.рф. - Этот шаг станет первым на пути к более доходным и интересным инструментам - корпоративным и муниципальным облигациям, приобретаемым на индивидуальный инвестиционный счет. "Народные" облигации дают реальный опыт, пока инвестор изучает теоретические аспекты более сложных инструментов, и учат планировать бюджет на десятилетия вперед. Управлять собственным благосостоянием на длинном горизонте времени надо учиться".

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