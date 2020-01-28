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28.01.2020 10:41
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
"Балканский Феллини" сыграет музыку из своего главного фильма, Хавьер Бонет и Оскар Наварро дадут срез музыкальной культуры Испании, Владимир Спиваков дважды отметит юбилей Бетховена, а Юрий Башмет и "Солисты Москвы" предложат свой вариант послания инопланетянам.
Фото: ООО "ЭМСИ" Фото: ООО "ЭМСИ"
Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Эмир Кустурица и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Сергея Тарарина.

Что играет: Киноконцерт "Время цыган".

Почему идти: Живым исполнением музыки во время кинопоказа сегодня уже никого не удивишь, однако "Время цыган" - особый случай. Заслуживший "Золотую пальмовую ветвь" фильм Эмира Кустурицы - не только буйная и горькая притча о том, что бывает с человеком, вынужденным по кусочку продавать свою душу. Это яркий фольклорный балаган, своего рода цыганская симфония, будоражащая душу и сама по себе. Вот уже 30 лет саундтрек "Времени цыган" живет полной жизнью вне кинозала, а на этот его впервые воспроизведет сам режиссер со своей группой, устроив в Доме музыки праздник лихого веселья и не менее лихой печали.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 3 февраля; 1 500 - 15 500 руб.

Фото: Московский международный Дом музыки

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, солисты Анна Цыбулева, Александр Романовский.

Что играет: Л. ван Бетховен - Увертюра "Освящение дома", Концерты №№1, 2, 5 для фортепиано с оркестром, Симфония №7.

Почему идти: Симфонии и концерты Бетховена - лакомый кусок для любого дирижера. На очередное их исполнение Владимира Спивакова подвигла не только юбилейная дата - 250-летие со дня рождения композитора - но и негаснущий интерес маэстро к вершинным творениям венской классической школы. Объемные оркестровые фрески, яркие образы, пьянящая энергия ритма - Спивакову будет где развернуться в этих масштабных полотнах. Солисты тоже соответствуют. Украинский виртуоз Александр Романовский известен своим благородным и в то же время эмоциональным звучанием, а победительница конкурса пианистов в Лидсе Анна Цыбулева обладает не только безупречной техникой, но и поистине бетховенским темпераментом.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 1 и 2 февраля; 500 - 3 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы".

Что играет: И.С. Бах - Бранденбургские концерты.

Почему идти: Шесть Бранденбургских концерты Баха с их неувядаемой художественной красотой - самое совершенное воплощение оркестрового стиля барокко; не случайно запись "Гавота в стиле рондо" из Второго концерта была отправлена в космос на корабле "Вояджер" как послание человечества. Юрий Башмет и "Солисты Москвы" играют Бранденбургские концерты так экспрессивно и эмоционально, что музыка оказывается красноречивее любых слов; не уверен насчет инопланетян, а вот земляне точно поймут это послание.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 30 января; 1 500 - 3 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. Чайковского (дирижер Оскар Наварро), солист Хавьер Бонет.

Что играет: Х. Хименес - Интермеццо из сарсуэлы "Свадьба Луиса Алонсо", Э. Шабрие - Рапсодия для оркестра "Испания", М. де Фалья - Сюита №2 по балету "Треуголка", Р. Чапи - Прелюдия из сарсуэлы "Бунтарка", О. Наварро - концерт для валторны с оркестром Connection, фантазия Hispania.

Почему идти: Хавьер Бонет - валторнист, известный далеко за пределами Испании. "Звук у валторны волшебный, он напоминает одновременно виолончель и человеческий голос", - говорит Хавьер. И признается: "Играя на валторне, я словно пою". Вместе с Бонетом во славу своей родины "споет" в Москве испанский композитор Оскар Наварро, который встанет за дирижерский пульт БСО. Страстные мелодии, огненные ритмы - каждая композиция словно согрета солнечным теплом. Вы почувствуете это и в традиционных сарсуэлах, и в новых сочинениях самого Наварро, и, конечно, в выразительнейших соло на валторне Хавьера Бонета.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 2 февраля; 300 - 3 000 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Павла Сорокина, солистка Дарья Зыкова.

Что играет: Популярные вальсы.

Почему идти: Каждой эпохе в истории человечества соответствует свой танец. Средневековая знать вытанцовывала гавоты да менуэты, а романтичные аристократы позапрошлого века оттягивались в вальсе. С тех пор в моду входили и выходили десятки разных танцев, но наш старый знакомец все еще актуален. И вот опять оркестр "Русская филармония" исполнит всеми любимые вальсы Иоганна Штрауса, Чайковского, Хачатуряна и других, перекидывая мостки из прошлого в настоящее и задавая самый правильный темп для встречи весны.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 31 января; 800 - 2 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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